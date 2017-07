Carmena no colgará una pancarta de Miguel Ángel Blanco para "no hacer diferencias entre víctimas"

Manuela Carmena este viernes | Ayuntamiento de Madrid El Ayuntamiento de Madrid se sumará a los actos que se hagan en recuerdo del secuestro y asesinato a manos de ETA del concejal de Ermua Miguel Ángel Blanco pero no colgará una pancarta en su recuerdo ni convocará un acto propio por considerar que sería discriminatorio con el resto de las víctimas. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha transmitido esta idea al ser preguntada por la petición del colectivo Movimiento contra la Intolerancia de convocar una concentración de homenaje y desplegar una pancarta en la fachada del Consistorio en recuerdo del edil, de cuya muerta a manos de ETA se cumplen 20 años. El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida se ha sumado este viernes a esta petición a la alcaldesa. "Nosotros no podemos más que estremecernos, como creo que le pasa a cualquier persona cuando tiene el recuerdo de lo que pasó en aquella fecha y del brutal asesinato de Miguel Ángel Blanco", ha dicho la alcaldesa al ser preguntada sobre este asunto en la rueda de prensa de balance de la organización del Orgullo LGTBI Mundial. En ese sentido, Carmena ha mostrado la disposición de su equipo de Gobierno a participar en "cualquier acto" que se organice en el que se exprese la "condolencia", el dolor y el recuerdo por lo sucedido entonces. Sin embargo, ha puntualizado que en el Ayuntamiento no se desplegará una pancarta como reclamaba la asociación: "Entendemos que no podemos diferenciar entre unas y otras víctimas (...). Creemos que es lo más respetuoso y es lo que debemos hacer". Compartir

