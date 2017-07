Familiares y amigos del acróbata Pedro Aunión, fallecido la noche del viernes durante una actuación en el festival Mad Cool, han acudido al funeral celebrado en el tanatorio de San Isidro para darle su último adiós. Aunión, cuyos restos mortales permanecían desde ayer en el tanatorio, ha sido incinerado y despedido por sus seres queridos.

El director de la compañía de danza Losdedae, antiguo profesor y amigo de Pedro Aunión, Chevi Muraday, ha explicado en declaraciones a los medios que se encuentran en un momento de absoluta "consternación", porque, según ha asegurado, Aunión era "muy meticuloso con su trabajo y siempre llevaba la seguridad por delante".

"Siempre ha sido un luchador de sus propios sueños y la pauta que siempre daba era ante todo la seguridad y por eso estamos muy consternados, no lo podemos llegar a entender", ha explicado.

La Policía Municipal de Madrid trata de determinar si fue un fallo técnico o un error humano el causante de las circunstancias que ocasionaron la muerte del acróbata. El acróbata estaba agarrado mediante un arnés dentro de una jaula de plástico y estructura de metal, que colgaba de una grúa a 30 metros de altura.

Durante la exhibición, Aunión estaba sujetado con dos cuerdas: una corta y una goma elástica. El espectáculo consistía en realizar movimientos dentro de la jaula para luego dejarse caer con la goma elástica como si hiciera puenting. Fue en ese momento, en el cambio de cuerda, cuando pudo haberse producido el fatal desenlace.

El accidente mortal ocurrió cerca del escenario principal del festival, en el descanso entre las actuaciones de Alt-J y Green Day, sobre las 23.00 horas, cuando sonaba en los altavoces de la Caja Mágica 'Purple Rain' y las cámaras ofrecían en directo en una pantalla gigante la actuación del acróbata.

Green Day

El líder de Green Day, Billie Joe Armstrong, ha difundido un comunicado en el explica por qué su grupo actuó en el Mad Cool Festival tras el accidente del acróbata Pedro Aunión, ocurrido una hora antes de su concierto. "Si lo hubiéramos sabido antes no habríamos tocado. No somos gente sin corazón", ha manifestado el artista tras las críticas de los asistentes sobre la decisión del banda californiana de salir al escenario.

"Ni siquiera sabíamos que había una performance de acróbatas. Estos festivales son enormes", ha lamentado Armstrong. "Estábamos calentando a las 11:25 de la noche. Quince minutos antes las autoridades locales le dijeron a nuestro manager que teníamos que esperar para salir porque había un problema de seguridad, algo normal que suele ocurrir en cualquier espectáculo... No nos dijeron que aquello no era normal", relata el artista.

El cantante ha publicado en su perfil de Instagram una instantánea del homenaje que se rindió a Aunión este sábado en el festival, la cual está acompañada de un mensaje en el que confirma que Green Day no sabían lo que había sucedido en el escenario principal del festival.

Según han indicado, no fue hasta que acabó el concierto y Green Day volvió al backstage cuando los músicos recibieron la impactante noticia. "No sé por qué las autoridades decidieron no informarnos del accidente antes del concierto. Es la primera vez que nos ocurre algo así en los 30 años que Green Day lleva encima de los escenarios", confiesa el líder del grupo.

"Si lo hubiéramos sabido antes no habríamos tocado. No somos gente sin corazón. Para nosotros la seguridad es lo primero en nuestros conciertos", sentencia Armstrong. "Lo que le ocurrió a Pedro es impensable. Una vez más damos el pésame a su familia y amigos", añade. El grupo expresó sus condolencias por Twitter en la noche del viernes.

Por su parte, la organización del festival manifestó en un comunicado que el festival no se canceló para prevenir un "movimiento incontrolado de gente", ya que en el recinto había hasta 45.000 personas. Asimismo, los organizadores lamentaron lo ocurrido y respetaron el duelo de la familia del fallecido.