Iturgáiz: "No voy donde no me llaman, lógicamente"

Carlos Iturgaiz ha hablado En Casa de Herrero de su ausencia en los homenajes de la fundación Miguel Ángel Blanco y en el que este mismo lunes ha celebrado el PP frente a su sede en Génova. "Yo voy donde me llaman. No voy donde no me llaman, lógicamente", ha declarado sin querer entrar en polémicas sobre el hecho de que quienes vivieron esos días, como José María Aznar, Jaime Mayor y él mismo no tengan un papel preponderante en los actos.

Iturgaiz ha querido dejar claro que lo que a él le hace "daño" es la actitud de los que se niegan a homenajearlo.

También ha señalado que le "desazona" que a día de hoy no se hable de Blanco, sino de los homenajes: "¿En qué van a quedar estos 20 años?". Iturgaiz ha lamentado que lo que se vea en los medios de comunicación sea el cruce de declaraciones entre los partidos: "Sé muy bien lo que pasó y no se merece que entremos en la guerra de los actos".

A su juicio, hay que "salir de esta tela de araña" y "pensar en su figura", en alusión al concejal asesinado por ETA en 1997.