No dejes que te timen en las rebajas de verano

La llegada del mes de julio da oficialmente el pistoletazo de salida a las rebajas de verano. Aunque algunas compañías ya se han adelantado con sus promociones, la lluvia de descuentos se irá produciendo durante toda la campaña.

Este año las previsiones seguirán la tendencia positiva. De hecho, según las estimaciones de Adecco, la campaña estival de rebajas generará este año cerca de 155.500 empleos, un 7% más que en 2016.

Sobre la cuantía que gastarán los españoles en estos días, hay estudios que calculan que será una media de 149 euros. Eso sí, esta expectativa de gasto suele aumentar en la mayoría de los casos, ya que la gente tiende a ser más conservadora cuando se le pregunta antes de realizar la compra.

A pesar de que los españoles se muestran predispuestos a no escatimar en gastos, en épocas de descuentos, hay que estar muy alerta ante presuntos fraudes.

Tal y como recomiendan en el blog de Monedo Now, lo primero que hay que tener en cuenta es que la calidad del producto no se vea mermada en rebajas. Debe de ser la misma que si no tuviera descuento. Por el lado de la forma de pago, ésta tampoco puede cambiar. Si la política de un comercio es aceptar todo tipo de tarjetas, debe continuarla también en rebajas.

El etiquetado es una de las partes que más confusión le generan al consumidor. Por ello, deben marcar claramente el precio anterior y el nuevo, o en su defecto el porcentaje de descuento. Por supuesto, no te pueden cobrar en la tienda un producto más caro que lo que marca el etiquetado.

Los precios tampoco pueden subir antes de las rebajas para luego volver a bajar. Si se detecta una situación así, puede denunciarse en Consumo. Además, en el caso de un producto adquirido en temporada y devuelto en rebajas, el consumidor siempre recibirá la cantidad que pagó inicialmente.