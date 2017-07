El "nauseabundo espectáculo" de Carmena, el PSOE y la banda podemita

El Mundo dice que "Podemos enturbia los actos de homenaje a Miguel Angel Blanco". Dice Rosell en su editorial que "no se entienden las reticencias de la alcaldesa de Madrid en homenajear desde el ayuntamiento la figura de Miguel Ángel Blanco" con una excusa tan tonta que no se cree ni ella. ¿No se le ha ocurrido algo más inteligente a esta señora? Yo qué se, que la fachada del ayuntamiento no aguantaría el peso del chico asesinado, que iba a pasar un calor tremendo ahí colgado. Algo más imaginativo, vaya. "No hacía falta ese hilar tan fino de una alcaldesa que no ha dudado en poner pancartas y banderas de todo tipo en la fachada del ayuntamiento. Como tampoco se entiende esa equidistancia de algunos dirigentes de Podemos con la memoria de Blanco". Eso es lo malo, Rosell, que sí se entiende, se entiende demasiado y produce escalofríos. "Algo similar, aunque en tono mucho menor, ocurre en el PSOE". No es tan condescendiente con los socialistas Carlos Cuesta. "No es sólo el nauseabundo espectáculo dado por determinados partidos como PSOE o Podemos al negar homenajes a Miguel Angel Blanco (…) No es sólo la cínica disculpa de Carmena (…) No es sólo eso, porque no son gestos aislados. Es el reflejo del hundimiento moral de todo un colectivo político (…) Lo cierto es que quienes hoy escupen en la memoria de aquellos héroes son el ejemplo mas dramático de lo que hoy avanza en España". Cuánto daño está haciendo Podemos.

El País no recuerda a Miguel Ángel Blanco en su portada, pero sí habla del lamentable espectáculo en su editorial. Un editorial de esos que revuelven el estómago en el que pretende repartir culpas. "Resulta del todo irritante que todavía hoy, 20 años después, hay conatos de disputa entre partidos democráticos". ¿Los partidos democráticos? No, perdona, aquí los que la han liado parda han sido Podemos y el PSOE. Acusa al PP de intentar apropiarse de la imagen de Miguel Ángel Blanco cuando "en aras de la unidad que simboliza, habría sido más sensato y coherente que el partido gobernante hubiera buscado previamente esa imagen de unidad". Cebrián, que no nos chupamos el dedo, Podemos se habría negado a participar en cualquier cosa que hubiera propuesto del PP. Carmena y Podemos, dice, han respondido "con una evidente torpeza" y con "una excusa incoherente". "Para la banda de matones, vencida por la democracia, supuso el principio del fin de su existencia". ¿El fin de su existencia? Un reportaje en estas mismas páginas desmiente el mundo feliz que describe Cebrián. "Las generaciones futuras no sabrán nada de Miguel Angel Blanco y sí de los héroes que lucharon contra los traidores españoles". "El odio acumulado y la ideología totalitaria y excluyente persiste en Euskadi", dice el alcalde socialista de Ermua. Qué vergüenza que te desmienta tu propio periódico.

ABC dice que "el espíritu de Ermua se impone también a la indignidad populista". "El aluvión de críticas ciudadanos y políticas obliga a Carmena a sumarse a los actos en recuerdo de Miguel Ángel Blanco, pese a su negativa a homenajearlo en el Ayuntamiento de Madrid". Por favor, Bieito, a esta gente las críticas se la bufan. Dice el editorial que "Carmena ha incurrido en un grave error" y "Podemos en una torpeza histórica". Y por cierto, también "es incompresible que el PSOE haya reaccionado tarde y mal, después de rechazar homenajes en algunos lugares de España". Los socialistas asesinados por ETA estarán revolviéndose en sus tumbas. Ignacio Camacho diagnostica que lo que tiene Podemos es "hemiplejía moral". Porque "frente al remordimiento habitual de la derecha y de la izquierda socialdemócrata, proclaman su sectarismo sin el menor complejo (…) No dudan, no se apocan, no ceden, no experimentan un atisbo de desasosiego" ante sus animaladas. Es cierto, no parecen humanos. ¿Sangrarán cuando se les pincha?

La Razón dice, ilusa, que "todos somos Miguel Ángel Blanco". Que se lo creen ellos, algunos son ETA. A Marhuenda Carmena le recuerda a "aquellos que siempre tenían una excusa a mano para repartir por igual las culpas del conflicto vasco entre los asesinados y sus verdugos (...) No creíamos que volveríamos a asistir al espectáculo de las excusas vergonzantes y, mucho menos, que éste procediera de una primer edil de Madrid". Ya hijo, pero quién iba a decir que cinco millones de compatriotas y el PSOE iban a perder del todo la chaveta y nos colocaran a esta banda en las instituciones. "Están más cerca de Bildu que de los demócratas". Con el PSOE es más blandito. "Se puede aducir que algunos representantes municipales del PSOE no han estado a la altura, pese a que entre sus filas fueron asesinados por ETA muchos concejales y simples militantes, pero se trata de acciones individuales que no representan la posición del socialismo español (...) Tal vez, si la dirección tomara las medidas oportunas, se ahorrarían muchos episodios de confusión". Pues yo no veo ninguna confusión, el espíritu podemita se ha apoderado del socialismo. Son capaces de cualquier cosa por un puñado de votos. Ussía se dirige directamente a Carmena. "Negarse a que Miguel Ángel Blanco, el joven que fue asesinado para que España no fuera humillada por una banda de terroristas, sea recordado en el aniversario de su sacrificio, se me antoja una decisión no fronteriza, sino inmersa en la vileza (...) usted se ha retratado, señora alcaldesa. Y ha salido muy mal en el retrato". Sí, ha salido realmente fea. Se ha lucido la señora.