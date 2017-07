Albert Rivera considera que Miguel Ángel Blanco y todos aquellos que lucharon contra ETA son "nuestros héroes" y por eso, asegura, "no hay que taparles, como pretenden Carmena o Pablo Iglesias" ha afirmado el líder de Ciudadanos este martes, durante la reunión de su grupo parlamentario.

En el encuentro con sus diputados, Rivera ha anunciado una iniciativa a nivel municipal para que consistorios de toda España homenajeen al concejal del PP en Ermua, asesinado hace exactamente veinte años por la banda terrorista ETA.

"Es un símbolo de la democracia. Y quien no lo entienda así es porque no comprende cómo hemos llegado hasta aquí, o porque prefiere apoyar a los verdugos que a las víctimas" ha apuntado el líder centrista, señalando directamente a Podemos: "Los que pactan con Bildu y, a la vez, aplauden a Otegi, son los mismos que no quieren una pancarta en el Ayuntamiento de Madrid de Miguel Ángel Blanco. No hay casualidades. Podemos está más cómodo con Otegi, y con Bildu, que con Miguel Ángel Blanco y con los demócratas".

Un "punto de inflexión" en la lucha contra ETA

Rivera, que en muchas ocasiones ha señalado la tragedia de Ermua, cuando tenía diecisiete años, como clave en su vocación política, ha señalado lo ocurrido hace dos décadas como clave en el final del terrorismo en España: "Si España y la democracia española derrotó a ETA fue porque hubo un punto de inflexión que fue el asesinato de Miguel Ángel Blanco, y quien no reconozca esto es que no reconoce lo mejor de este país. Y quien no quiera reconocer esto en las instituciones, desde luego, a mi juicio no merece gobernar este país".