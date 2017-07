Abucheos a Carmena en el homenaje a Miguel Ángel Blanco

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha asido abucheada este miércoles en el comienzo del homenaje a Miguel Ángel Blanco en la Plaza de la Villa.

Los abucheos han llegado cuando el portavoz del PP en el Consistorio, José Luis Martínez-Almeida, ha saludado a las autoridades presentes. En principio, ha habido aplausos para la presidenta regional, Cristina Cifuentes, así como para la presidenta de la Asamblea, Paloma Adrados.

Sin embargo, cuando Martínez-Almeida ha saludado a Carmena, los asistentes han proferido abucheos a la regidora. El portavoz del PP ha pedido "respeto institucional" y ha vuelto a saludar a la alcaldesa, agradeciéndole su presencia.

Los abucheos se han producido comoreproche por su negativa a colgar una pancarta del joven vasco asesinado por ETA hace 20 años en la fachada del Ayuntamiento. Tras poner como excusa que no quería agraviar a otras víctimas, hoy se ha inventado una nueva que ha expuesto en Onda Cero. "No es razonable que en un edificio público se estén sistemáticamente colgando pancartas en relación con supuestos que tienen que ver con determinadas personas, porque si lo hacemos con unas hay que hacerlo con todas", ha señalado. "No tiene ningún sentido estar colgando de manera permanente pancartas de unos y otros acontecimientos", ha dicho, pese a que sí colgó la bandera gay y contra la violencia doméstica.

Carmena ha revelado que le han llegado comunicaciones de víctimas de terrorismo que "estaban de acuerdo" en que "no se hicieran diferencias entre unos y otros" y ha asegurado que si colgaran de la fachada una pancarta por Miguel Ángel Blanco tendrían el "reproche" de las víctimas.No ha concretado qué víctimas le han manifestado ese reproche.

La pancarta en recuerdo al 20 aniversario de la muerte de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA sí cuelga en la fachada de la Real Casa de Correos, sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

De esta forma, el ejecutivo que preside Cristina Cifuentes ha querido "expresar el homenaje de todos los madrileños" al concejal popular de la localidad vizcaína Ermua. Con el lema 'XX Aniversario de Miguel Ángel Blanco. Madrid no te olvida', el Gobierno regional ha querido recoger "el sentir de millones de españoles que mostraron la más fuerte repulsa contra el asesinato de este inocente y que contribuyeron a fortalecer la lucha contra el terrorismo".

A través de Twitter, la presidenta regional ha destacado que "recordar a Miguel Ángel Blanco es recordar cómo su muerte nos hizo perder el miedo y nos unió para conseguir la derrota de ETA".