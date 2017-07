Manuela Carmena y su equipo estuvieron en el homenaje del PP en la plaza de la Villa de Madrid a Miguel Ángel Blanco. Desde allí, la alcaldesa escuchó hasta tres menciones a su rechazo a colocar una pancarta del concejal asesinado en la fachada del consistorio: así se lo pidieron el portavoz municipal del PP, José Luis Martínez Almeida; el presidente del Movimiento contra la Intolerancia y la propia hermana de Blanco. Marimar lo hizo con estas palabras: "Te pido que coloques la imagen de mi hermano, que representa la memoria de todas y cada una de las víctimas, por favor te lo pido".

La alcaldesa, que también tuvo que escuchar abucheos a una decisión que ha justificado porque no quería poner a unas víctimas por encima de otras, se acercó después a Blanco para reprocharle sus palabras, según captó un micrófono de Onda Cero. Blanco le dijo a Carmena que "tenía que decirlo", como hermana y como presidenta de la fundación. La alcaldesa contestó así: "Estoy segura de que tú entiendes que no es la manera de decirlo. Hay que hablar, hay que llamar. Tú este acto lo has preparado con él y con el Partido Popular".

No fueron los únicos abucheos que escuchó Carmena: también los oyó en Cibeles, donde se celebró el homenaje oficial del consistorio. Entre tanto, las víctimas en las que se escudaba Carmena -alegó para no colgar la pancarta que las asociaciones piden no "individualizar"- la desmienten.

En Casa de Herrero, de esRadio, el presidente de la AVT, Alfonso Sánchez, ha dicho que "a la AVT no ha llamado ningún representante del Ayuntamiento de Madrid para preguntarnos si tenían que poner o dejar de poner" la foto. En cualquier caso, si dicha llamada se hubiera producido, a la asociación "no le hubiera importado en absoluto. Al contrario".