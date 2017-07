Iglesias y Montero ríen mientras Rajoy les acusa de cobrar de Venezuela y no respetar los DDHH

"A ustedes les han pagado y no son libres, señor Iglesias, para defender su posición", así, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acusaba este miércoles en la sesión de control en el Congreso de los Diputados al líder de Podemos de no estar "libres" en su partido para defender los Derechos Humanos en Venezuela por cobrar del régimen chavista. Mientras tanto, Pablo Iglesias e Irene Montero reían sentados en sus escaños.

En la última sesión de control al Gobierno antes del verano, Iglesias le preguntaba a Rajoy si "¿había contabilizado su Ejecutivo cuánto le cuesta a los españoles la corrupción de su partido?".

El presidente del Gobierno aseguraba en su respuesta que "la corrupción es siempre negativa, la de todas las fuerzas políticas, incluida la suya que no tiene bula" y decía que desde el Gobierno están luchando contra la corrupción.

En su réplica, el líder de Podemos afirmaba que el presidente del Gobierno "podría haber dicho e su respuesta que no sabía"cuánto le cuesta a los españoles la corrupción de su partido y le ha recordado la operación Lezo, la Gürtel y de la Púnica. "Seguramente, usted me va a responder que un vaso es un vaso o me va a hablar de Venezuela. Mientras ustedes estén en el Gobierno, los españoles van a tener que pagar de su bolsillos sus casos de corrupción. Por eso, nosotros vamos a trabajar para echarles del Gobierno", terminaba Iglesias.

Risas

"Efectivamente le voy a hablar de Venezuela", respondía Mariano Rajoy. "Yo combato la corrupción, la de todos, y la denuncio", decía el presidente del Gobierno que añadía que también "combate otro tipo de corrupción, la de quienes se han negado en esta Cámara siempre a denunciar la violación de Derechos Humanos en países amigos".

Y evocaba algunas de las ocasiones en las que Podemos se ha negado a defender los DDHH en Venezuela. "La de quienes no condenan las invasiones de parlamentos democráticos, la de quienes dicen que Leopoldo López, una persona a la que metieron en la cárcel durante más de tres años y medio, es un golpista cuando todavía está hoy sin libertad. Esa es la corrupción de los valores democráticos,la que ustedes practican porque a ustedes les han pagado y no son libres, señor Iglesias para defender su posición", exclamaba el jefe del Ejecutivo mientras Pablo Iglesias e Irene Montero reían en sus escaños.