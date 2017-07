En el día del aniversario de la ejecución de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA una voz se ha escuchado sobre todas las demás: la de su hermana, la diputada del PP Marimar Blanco quien hoy ha querido cargar contra el PSOE por una actitud que, ha confesado, no entiende: "Me están sorprendiendo ciertas posturas de determinadas opciones políticas que hace veinte años sí que estuvieron. Hay otros que no estaban porque no existían como organización, y siguen sin querer estar. Pero de verdad que me sorprende mucho la posición del PSOE".

La diputada popular y presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo se ha referido expresamente a la moción presentada por el PP en la localidad guipuzcoana de Lasarte, donde fue encontrado su hermano herido de muerte. En la iniciativa parlamentaria, el PP pedía condenar todos los asesinatos de ETA. Algo a lo que Podemos votó en contra y el PSOE y el PNV se abstuvieron.

Sobre la posición del PNV ha dicho que "no me sorprende porque ha sido la posición que ha mantenido desde el año 1998 cuando se echó en manos de ETA otra vez con el pacto de Lizarra".

En los pasillos del Congreso, Marimar Blanco también se ha referido a la fallida declaración institucional de homenaje a Miguel Ángel Blanco que ayer se negoció durante cinco horas en el Congreso de los Diputados pero que no consiguió salir adelante. "La sorpresa habría sido que hubiera podido salir aunque si hubiera salido hubiera sido una buena noticia porque sería un paso adelante que todavía la izquierda abertzale se niega a dar, y en pedir perdón y reconocer el daño causado a tantas y tantas personas inocentes".

Palabras que se producían justo antes de que se iniciara la sesión de control en el Congreso de los Diputados que ha comenzado con un minuto de silencio al que ha dado paso la presidenta, Ana Pastor: "Señorías, hoy se cumplen veinte años del cruel asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de la banda terrorista ETA. Aquello despertó un estallido de conciencia y unidad del conjunto de la sociedad española que nunca debemos olvidar. Invito al pleno a que todos juntos guardemos un minuto de silencio. Un grito de silencio por la vida, la libertad y la democracia como hizo la sociedad española hace veinte años".

Tras un minuto de silencio en el que Bildu no estuvo presente, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, evitó pronunciarse sobre la división política que frustró la declaración institucional en el pleno del día anterior: "Yo no sé cuál es la posición del resto de los partidos pero todas las personas que respeten la libertad, los derechos fundamentales, y el más importante de todos es la vida, deberían de sentir hacia lo que se produjo hace veinte años unos sentimientos muy negativos hacia quién lo hizo y muy positivos hacia Miguel Ángel Blanco y lo que significa".