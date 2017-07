El miedo cambia de bando en Cataluña: la "paranoia" se apodera de los separatistas

El Mundo dice que "el Rey pide determinación para solucionar el caso de Gibraltar". Aunque el bochornoso espectáculo que ha dado Carmena con Miguel Ángel Blanco sigue copando los comentarios. "Carmena echa una bronca a Mari Mar Blanco por reinvindicar la pancarta de su hermano". ¿Pero qué le pasa a esta mujer? La abuelita Paz se quita la careta y aparece la bruja del cuento. Dice un editorial que "resulta lamentable que el Espíritu de Ermua se haya diluido parcialmente por el sectarismo de parte de la izquierda". Sí, jugar con los espíritus es lo que tiene, que a la primera de cambio se aparece el diablo. "De forma inexplicable, Carmena se negó a colgar un cartel alusivo al edil asesinado e incluso llegó a abroncar a Mari Mar Blanco". Alucinante, lo de la alcaldesa. ¿Qué le costaba colgar la puñetera pancarta, leñe? Y ya lo de los socialistas en Lasarte es para coger un avión a Australia para nunca más volver a pisar este país. "Que los herederos políticos de ETA desdeñen el símbolo que representaba Miguel Ángel Blando no es extraño. Lo que resulta sorprendente e inaceptable es que parte de la clase política se una por oportunismo político a la vileza de incurrir en calculadas ambigüedades en un asunto como la memoria del terrorismo". Y Pedro Sánchez, ¿dónde se ha metido? ¿Le ha comido la lengua el gato? Tras un par de días de descanso mediático, volvemos a Cataluña, donde se está liando la de Dios y eso que faltan tres meses para el referéndum. "Multa de hasta 600.000 euros a los alcaldes que den datos para el 1-O". Teodoro León Gross da cuenta del ridículo que están haciendo los intrépidos héroes de la independencia catalana. "En las filas indepes ha comenzado a aflorar un sentimiento previsible, aunque también sonrojante: el miedo (…) La sombra de las deserciones se extiende mientras Puigdemont y Junqueras rehuyen la responsabilidad del 1-O tras el burladero". Puigdemont quiere que el marrón se lo coma Junqueras, pero éste "naturalmente ha declinado la invitación". Naranjas de la China, le ha dicho. "Al final van a tener que publicar un anuncio breve en la prensa afín: 'Se busca conseller que se haga cargo de referéndum delicado'". Hombre, si está bien pagado algún tonto saldrá.

El País dice que "Junqueras quiere implicar a todo el Govern en la consulta". Josep Ramoneda opina que "Rajoy se limita a comprar tiempo, sin reparar en gastos (…) Es posible que consiga impedir el referéndum, pero se equivoca si piensa que así resuelve el problema". ¿Y desde cuándo le ha importado a Rajoy resolver los problemas? Hoy sí tienen un titular para Miguel Ángel Blanco en su portada. "Abucheos a Carmena en los homenajes a Miguel Ángel Blanco". "En el resto de ciudades se homenajeó sin diferencias políticas al concejal del PP". ¿Sí? ¿Y qué hay de los socialistas en Lasarte? ¿Y los de Bildu largándose del Congreso? ¿Y los de la CUP dando plantón en Cataluña? Este periódico pierde credibilidad a chorros cada día.

ABC dice que "el Rey pide al Reino Unido diálogo para Gibraltar". Por pedir que no quede. Rubido le da a Carmena dos sonoras y merecidas bofetadas en su editorial. Su obcecación inexplicable con la dichosa pancarta ha sido "el mayor ejemplo de cinismo intelectual y sectarismo ideológico visto en la corporación madrileña", ha sido "inmoral". "Manuela Carmena cuelga las pancartas que le vienen en gana y cuando le viene en gana. Y si pretendía no singularizar a Miguel Ángel Blanco, en realidad sí lo ha hecho, pero con una lamentable discriminación negativa que pesará en su conciencia". ¿Su conciencia? Los podemitas no tienen conciencia, Bieito, son inhumanos. "Tarde o temprano las urnas le pasarán factura por tantos gestos despreciables". No estaría yo tan segura, la peña está mu loca. Isabel San Sebastián explica que es que según la ideología de Carmena, "de haber colgado la foto de Miguel Angel, se habría sentido obligada a poner la de Txapote". Isabel, por Dios, no nos revuelvas el estómago a estas horas de la mañana. Gabriel Albiac disfruta con la que se está liando en Cataluña. "A Oriol Junqueras le había pedido Puigdemont que asumiese con su firma la responsabilidad jurídica de convocar el referéndum". Pero el republicano, "que será patriota pero no tonto" le ha dicho que "nanay", que la firme él. Como esto siga así la va a firmar "Rita la Cantaora". Una cosa es hacer performances y proclamas y otra que te toquen el bolsillo, la pela es la pela. Qué pandi.

La Razón también destaca que "el Rey apela al diálogo para Gibraltar". Martín Prieto habla de la poca vergüenza de Carmena. "Carmena ha convertido el torreón del ayuntamiento en un tendedero, y está bien que Podemos ponga a secar su ropa interior, pero no es concebible esta cicatería" ante un muchacho que recibió dos balazos sin comerlo ni beberlo. "Nuestras variopintas izquierdas individualizan un acontecimiento colectivo para banalizarlo y poder continuar su tacto de codos con los herederos de ETA. Si aquellas manifestaciones las hubiera etiquetado la izquierda, hoy todas la plazas se llamarían Blanco". Ussía le dedica unos versos. "Carmena, la hija del sastre, y del rencor adalid, admite que es un desastre, que va a llevar al arrastre, a la ciudad de Madrid". Supongo que lo de que admite que es un desastre lo ha metido para que le cuadrara el verso, porque esta gente jamás admite nada.

La Vanguardia da cuenta de cómo se están poniendo las cosas en Cataluña. "Puigdemont quiere como gestor del 1-O a Junqueras", pero este se defiende como gato panza arriba. Que no y que no. Lola García dice que en el partido de Pujol están "al borde de la implosión". "Algunos miembros del PDeCAT están dispuestos a que el 1-O acabe con su carrera política, pero no a que se lleve por delante su patrimonio (…) El ambiente en el seno del Govern es asfixiante: suspicacias entre compañeros de gabinete, temores expresados a medias por miedo al apelativo de traición y sospechas de escuchas telefónicas que llegan a la paranoia". Esto sí que es bueno. Jesús, si es que dan hasta pena. Hala, ya os habéis divertido bastante, volved a casa y dejaos de tonterías, que os vais a matar.