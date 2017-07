Puigdemont se niega a firmar el recibo de las urnas: "¿Me habéis visto cara de tonto?"

"Portazo de Susana Díaz a la plurinacionalidad de Sánchez", titula El Mundo. Susana Díaz, Susana Díaz, me suena ese nombre, pero ahora no caigo. Federico Jiménez Losantos rinde homenaje al disidente chino que murió ayer Liu Xiaobo. "La historia del comunismo chino, el más poderoso del mundo, se actualiza cada día en la muerte de sus presos políticos". Mientras, la situación en Cataluña se embrolla cada día más. "Puigdemont ultima una purga contra los consejeros críticos". A este paso no va a quedar ni el tato. "El president cita uno a uno a los miembros de su gobierno para comprobar su fidelidad en el proceso independentista". ¿Les hará la prueba del polígrafo? Y Francisco Rosell se echa las manos a la cabeza por el show de la comisiones. "Fue espectacularmente llamativa la comparecencia de Rosendo Naseiro, que se convirtió en un cruce de acusaciones entre los representantes de los distintos grupos parlamentarios". Que si usted está sordo, pues usted gordo, y así. "El despropósito del Congreso se trasladó al Senado (...) Es una pena que la voracidad de los partidos por despellejarse entre sí eche por tierra el objetivo loable de sacar a la luz pública las presuntas irregularidades contables en el partido del Gobierno". ¿Y a quién le importan la irregularidades contables? El objetivo era despellejarse.

El País dice que "Junqueras fuerza una crisis de Gobierno por el referéndum". Eso sí, a ERC ni se le toca. Berna González Harbour se parte y se troncha. "Mientras su miedo se convierte en noticia, la solución que han acordado es acudir en pareja" Junqueras y Romeva "a comprar juntos la urnas", "esta vez irán de compras como la Guardia Civil, en pareja. Para acompañarse. Y para controlarse". ¿Irán esposados el uno al otro para que ninguno salga corriendo? "Los secretarios e interventores, por su parte, que se la juegan de verdad y a cambio de nada, ya han anunciado que respetarán la ley y la Constitución. Y es que todo ha llegado a un punto peliagudo: el momento de reconocer que el verdadero valor tal vez no consiste en ponerse al frente, sino en decir alto y claro lo que está arriesgado cada uno en la ilegalidad, desde el patrimonio a la posición". Y ellos no están para heroicidades, que tienen bocas que alimentar.

ABC dice que "la amenaza secesionista condiciona el veraneo de senadores y diputados". Ay pobres, con el calor que hace. Menos mal que hay piscinas públicas. O siempre pueden ir al pantano de San Juan a remojarse. Carlos Herrera se toma a cachondeo el sainete catalán. "Hacen falta héroes. Sin héroes no nos comemos una mierda. No digo gente que se queme a lo bonzo y esas cosas, no: digo gente que, al menos, firme los papeles, joder, que es que aquí se pone la gente a silbar y no firma ni Dios (…) Por cierto, ¿habéis comprado las urnas? Es que para eso hay que firmar un recibo también presidente, y debería ser usted. Sí claro, ¿pero me habéis visto a mi cara de tonto? Oriol, haz el favor, firma ya cony, firma ya". Pues sí que estamos bien, y la Jornada Histórica 1-O a la vuelta de la esquina.

La Razón dice que "Rajoy vetará cambios en la Carta Magna que privilegien a Cataluña" mientras Puigdemont "purga a los consejeros antireferéndum". Marhuenda les da un sabio consejo, que se dejen de chorradas y vayan a votar, "pero legalmente, en unas nuevas elecciones autonómicas". "El relato independentista ha quedado seriamente dañado: nadie quiere responsabilizarse de este ataque frontal al Estado de Derecho. Nada puede representar mejor esta deserción que la negativa de Junqueras a coordinar el referéndum". Así que "el referéndum no se celebrará". ¿Pero harán algo, no? Una mani, una cadena humana, un castells de esos tan monos, una butifarrada, algo para entretener a la peña, digo yo. Y es que dice Ussía que "con el patrimonio no se juega. Entre independencia y patrimonio, la elección no admite la duda. Siempre el patrimonio. Alguno de la CUP se va a desengañar, pero la vida no es otra cosa que el continuo desengaño". Sí que lo es, Ussía, un valle de lágrimas.

La Vanguardia dice que "Puigdemont prescinde de los consellers críticos con el 1-O". "La crisis puede alcanzar a hasta media docena de miembros del Govern". Dice que Puigdemont le pidió a Junqueras que echara una manita en la depuración y se cargara también a alguno de los suyos. Pero "ERC esquiva la crisis alegando que todos sus consellers están dispuestos a ir a prisión". ¿Y dice Puigdemont que si le hemos visto cara de tonto?