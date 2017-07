El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha asegurado hoy en Barcelona que "la España nación de naciones va a llegar", porque "el centralismo es pasado y el federalismo es el futuro", y ha hecho un llamamiento al diálogo para que "en el 1 de octubre no pase nada".

Sánchez ha intervenido hoy en el mitin que se celebra en el Palacio de Congresos de Cataluña en Barcelona, donde se ha proclamado al líder del PSC, Miquel Iceta, como candidato socialista a la Generalitat, ante más de 1.500 personas.

"Hay quienes creen que hasta el 1 de octubre (fecha del referéndum anunciado por la Generalitat), como va a haber un choque de trenes, mejor quedarnos parados y no hacer nada. No lo comparto. Después del 1-O no pasará nada si antes abrimos el camino del diálogo. Empecemos a abonarlo ya. El 1-O es hoy, es pasado mañana y todos los días necesarios para forjar el diálogo y el consenso para evitar la crisis en Cataluña", ha señalado el dirigente del PSOE.