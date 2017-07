El diputado de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha vuelto este sábado al programa de Telecinco Sábado Deluxe para enfrentarse en esta ocasión al Padre Apeles en un tenso cara a cara sobre la Ley de la Memoria Histórica.

El Padre Apeles protagonizaba el primer resbalón al acusar al independentista de amenazar con marcharse del Parlamento catalán, a lo que Rufián contestaba con sorna: "Usted, que es una persona super informada e ilustradísima, debe saber que eso es un fake, que es falso."

Tras un breve intercambio de opiniones en las que el Padre Apeles acusaba al diputado de inventarse las cifras de desaparecidos durante la guerra y Rufián recurría al argumento de la reparación a las víctimas del franquismo, se producía uno de los momentos más tensos del debate.

El religioso ha asegurado, en referencia a los fallecidos durante la construcción del Valle de los Caídos, que "solo hubo accidentes laborales". Por su parte, Rufián contestaba visiblemente indignado: "Usted no tiene vergüenza".

Finalmente, el presentador del programa, Jorge Javier Vázquez, ha lanzado un capote al diputado catalán recriminando al Padre Apeles su "visión idílica de la situación de los trabajadores en el Valle de los Caídos".

El religioso aprovechó su último turno de palabra para lanzar un último dardo afirmando que el diputado de Esquerra "habla de memoria histórica, pero no sabe de historia", a lo que Rufián respondió zanjando el tema: "Con gente como usted, no me explico como en Guadalajara no se quieren independizar".