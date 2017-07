Los terroristas de ETA presos insisten en que no colaborarán con la justicia

El diario Gara publica este domingo un documento de conclusiones de los etarras en la cárceles en el que explican cómo quieren lograr la libertad de los terroristas condenados que siguen cumpliendo su condena.

En el texto, del que se hace eco Efe, se explica que será cada terrorista el que decida optar o no a los diferentes beneficios penitenciarios, pero aclara que sólo podrán hacerlo bajo ciertas condiciones: "Que nadie nos pida ni el arrepentimiento político ni la colaboración para encarcelar o alargar las condenas de otros compañeros". Es decir, que en ningún caso colaborarán para aclarar los más de 300 asesinatos de la banda que siguen sin resolverte.

Además, también deja claro que no aceptarán ningún paso que pueda ir en contra de la militancia política o "que pueda ser políticamente utilizado para dañar el proceso de liberación" y que no piensan "renunciar ni a nuestras ideas ni a nuestros objetivos políticos".

Acercamiento

El documento también señala que, aunque la principal reivindicación es la excarcelación de todos los terroristas en las cárceles –a los que tienen la desvergüenza de llamar " rehenes"- también pedirán el reagrupamiento de todos los reclusos en la cárcel alavesa de Zaballa y en la francesa de Mont de Marsan.

No obstante, darían "por bueno" tanto cualquier acercamiento y cualquier excarcelación aunque "sea parcial, el acercamiento no sea a Euskal Herria o la excarcelación no sea definitiva".