Ha sido una victoria limpia y un primer varapalo para Pedro Sánchez tras su victoria en el 39 Congreso Federal del PSOE. La victoria de Ximo Puig supone el primer fracaso del actual secretario general cuya Ejecutiva rompió la neutralidad al apoyar abiertamente al candidato alternativo, Rafael García.

Fueron dos los miembros de la dirección que participaron en mítines o respaldaron públicamente esta candidatura: Odón Elorza y Adriana Lastra. Pero a pesar de ello, este lunes el secretario de Organización, José Luis Ábalos, evitó hablar en ningún momento de fracaso.

"No me siento en absoluto fracasado", dijo a la pregunta de Libertad Digital tras negar la falta de neutralidad en la dirección y presumir de "un trato exquisito". "He tenido tanto cuidado de no pisar mi tierra que ni siquiera he cumplido con la familia. No me siento nada perjudicado", sonrió quien también ostenta el cargo de secretario provincial de la ciudad de Valencia.

El número dos del PSOE aseguró que el sentimiento que acoge la dirección, reunida esta mañana en la reunión permanente, es el de "Exitoso por haber conseguido hacer primarias cuando había quien no las entendía y casi había que dar explicaciones de por qué había primarias. Este es el procedimiento normal".

Algo que, consideró, "es parte del éxito de esa dirección. Un avance democrático. El fracaso sería cercenarlo o asfixiarlo" en el sentido de no celebrar las consultas a la militancia. Ábalos explicó que otra cuestión es "cómo concluyan" porque "eso depende de la participación". Pero también defendió que los miembros de la Ejecutiva Federal "tienen una responsabilidad u otra pero también tienen un margen de libertad como ha ocurrido también con otras candidaturas donde el Gobierno en pleno ha participado perfectamente".