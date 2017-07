Isabel Coixet se ha convertido en protagonista de las redes sociales por un artículo publicado en El País del que ella misma avisa que es "naif" y "prescindible". Lo hace unos días después de otro, publicado en Crónica Global, en el que se refería al silencio que ella misma y otros habían mantenido hasta ahora en torno al tema catalán: "Por miedo a que nos llamaran fascistas o españolistas, unionistas o peperos hemos acabado de comparsas de un espectáculo lamentable y peligroso. Estamos en el entreacto, y quién sabe lo que nos deparará el segundo acto".

En el texto publicado este miércoles, Coixet afirma que aunque "el Gobierno central que tenemos se las trae", de ahí "a hablar de esclavitud y sojuzgamiento hay un trecho", en alusión a los argumentos del separatismo. "En un mundo donde tanta gente es esclavizada y sojuzgada de verdad, que desde el Govern se hable en esos términos es sonrojante", añade.

También lamenta que los separatistas no se hayan "molestado en averiguar qué pensamos y por qué los que no compartimos" la "ilusión" por un Estado independiente, tras matizar que el "sentimiento genuinamente nacionalista" que tienen muchos catalanes "merece el máximo respeto".

En el artículo, Coixet alude a la "corrupción institucionalizada" de Convergencia, ironiza con la utopía de la "nueva república independiente catalana" –"esto va a ser una mezcla de Shangri-La, Legoland y Gamínedes– y critica el "España nos roba" que repite el nacionalismo y que achaca a la necesidad de "encontrar alguna explicación para la crisis económica".

"Los que no pensamos que la independencia sea la mejor de las ideas inmediatamente somos descalificados como fascistas, vendidos al Gobierno central y un sinfín de lindezas. O, en el mejor de los casos, somos invisibles y se nos barre del ágora pública", lamenta Coixet, que también apunta que "no ser independentista no significa ser fascista ni de Ciudadanos ni del PP".

La cineasta, que apunta a la posibilidad de una consulta "si los partidos lo acuerdan, si se cambia la Constitución y se establece un marco legal", acaba con una coletilla "definitivamente naíf" apelando a una "genuina voluntad de diálogo". "Construir, sumar y amar siempre es infinitamente mejor que destruir, restar y odiar", dice.