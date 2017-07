Puigdemont planta a Rajoy y éste evita ofrecer un discurso duro en su regreso a Cataluña

Mariano Rajoy optó por no entrar en el cuerpo a cuerpo en su regreso a Cataluña. Acudió a Lérida para inaugurar el nuevo parador nacional y, durante la mayor parte de su intervención, se dedicó a hablar del turismo y a destacar cifras económicas. Sobre el pulso separatista, únicamente se permitió reivindicar el sentido común y la empatía entre los españoles y las administraciones "frente a aquellos camino de ruptura que no llevan a ninguna parte". Después, en charla informal con periodistas, defendió su estrategia: "No lo voy a decir más alto" pero "no habrá referéndum".

Ni Carles Puigdemont ni ningún consejero escuchó la defensa de colaboración institucional del presidente. Según ABC, la representación de la Generalidad recayó en Ramón Farré, delegado del gobierno autonómico en la ciudad. El turismo, afirmó Rajoy ante sí quisieron escucharle, "nos ha enseñado lo importante que es abrirse al otro, a conectar con los demás, a valorarnos y aprender". Ningún mensaje claro y directo sobre la amenaza separatista.

Fue al término del acto cuando el presidente se detuvo brevemente ante los informadores para aclarar que poco tiene que decirse con Puigdemont, del que opina que no quiere negociar dentro de los límites que establece la ley. En este sentido, admitió que no ha despachado telefónicamente con él y que no tiene mucho sentido concertar una reunión antes de la fecha del 1 de octubre, cuando la Generalidad quiere celebrar la consulta separatista. A sus ojos, el radicalismo del líder regional ha quedado de manifiesto ante la purga en su gabinete de los últimos días.

El presidente quiso transmitir tranquilidad, pero rehusó dar cualquier tipo de detalle sobre su plan de acción. "El referéndum se va a celebrar", fue lo más que dijo, un día más. Sobre la actuación de la Guardia Civil en Barcelona, destacó que hace tiempo que no comenta los procedimientos judiciales y dio por concluida la charla. "Con tranquilidad, se hará todo lo que sea necesario para que no se incumpla la ley", destacaron fuentes gubernamentales, apuntando al Tribunal Constitucional. Preguntada por el artículo 155 de la Constitución, Andrea Levy aseguró en La Sexta que hay otras opciones a utilizar, pero no explicó cuales.

El despliegue policial fue enorme para que la visita de Rajoy a Lérida se efectuara sin contratiempos. En los alrededores al parador, poco más de un centenar de personas se concentraron con pancartas y banderas independentistas. Dentro, en la recepción, dos senadores de ERC entregaron al jefe del Ejecutivo un CD con el documental titulado "Las cloacas de Interior" que dicho partido está utilizando para poner en duda el buen hacer del ministerio del Interior.