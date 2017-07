El apoyo a la secesión cae según el CIS catalán

Un 49,4% de catalanes rechaza la secesión de Cataluña, un 41,1% la avala, un 7,8% no lo sabe y un 1,7 no contesta, según una encuesta del Centro de Estudios de Opinión de la Generalidad (CEO) que ha presentado este viernes en rueda de prensa el director del ente, Jordi Argelaguet, informa Europa Press.

A menos de tres meses del referéndum del 1 de octubre que ha anunciado del presidente Carles Puigdemont, los partidarios de un Estado catalán caen respecto a la misma encuesta de marzo de 2017: entonces querían la independencia un 44,3%, la rechazaban un 48,5, un 5,5 no lo sabía, y un 1,6 no contestaba.

Sobre el referéndum del 1 de octubre, la encuesta vaticina una participación del 67,5% en caso de que se celebre. Un 62,4% de los catalanes votaría 'sí' y un 37,6% votaría 'no', dándose la paradoja de que aunque la mayoría no quiere la independencia ganaría el sí. Además, los partidarios de un plebiscito acordado con el Estado se mantienen en el 23,4% –23,3% en marzo–, mientras que los que no irán a votar de ninguna de las maneras se sitúan también, invariables, en el 22,6% –22,7% en marzo–.

Se trata de una encuesta realizada a 1.500 personas: 1.121 en la provincia de Barcelona; 140 en Gerona; 85 en Lérida; 154 en Tarragona y con un margen de error de +-2,53, y se realizó entre el 26 de junio y el 11 de julio, cuando el debate político en Cataluña estaba centrado en las garantías de este referéndum.