En Moncloa y en Génova tratan de restar dramatismo a la citación de Mariano Rajoy, como testigo en el marco del caso Gurtel, en la Audiencia Nacional. "Hacía tiempo que no se le veía tan tranquilo", se trasladó públicamente desde el PP. Aunque, en realidad, el equipo del presidente sabe que se la juega y que es importantísimo no perder la batalla mediática, con toda la oposición intentando desgastar su imagen. Y de ahí que, desde hace días, se analicé cada decisión a tomar el próximo miércoles, tanto las que afectan a las formas como al fondo.

Un sector de la formación, incluidos varios barones territoriales, abogan por que el presidente dé la cara desde el primer momento y entre andando al complejo judicial, sin hacer uso de ningún privilegio y a pesar de las protestas que se esperan. En Moncloa, sin embargo, no todos lo ven tan claro y se escudan en las medidas de seguridad para sugerir lo contrario. Oficialmente, Fernando Martínez-Maillo, el hombre fuerte de Rajoy en el PP, evitó aclarar dicho extremo. Tampoco desveló el séquito que acompañará al presidente a la Audiencia.

En cuanto al fondo de la cuestión, la corrupción que enfangó durante años al partido, en Moncloa explican que Rajoy no dirá "nada distinto" a lo ya expuesto por los distintos secretarios generales de la formación, desde Francisco Álvarez Cascos a María Dolores de Cospedal. "Eran los tesoreros los que llevaban la contabilidad mientras que los secretarios generales se encargaban de la acción política. Así está en los estatutos y así ha sido siempre". Si bien, el presidente intentará huir de las expresiones "no me consta" o "no me acuerdo" tan repetidas por los números dos de la formación como criticadas en tertulias de radio y televisión.

"En algunas ocasiones, las tendrá que utilizar", pero para evitarlas se ayudará de los estatutos y se afanará en hacer pedagogía y explicar las responsabilidades de cada cual en el PP. Los abogados de la formación están siendo clave en estos trabajos. Todo, según las fuentes consultadas, para superar el "efecto mediático" de la comparecencia.

"Rajoy no conocía los hechos que se están enjuiciando", insistió el coordinador general en rueda de prensa, para introducir otro de los elementos clave en la estrategia, y que pasará por criticar el papel de la asociación de abogados demócratas por Europa (Adade), que ejerce la acusación popular y pidió la declaración del presidente. "Los ciudadanos tienen que saber que cuando esté preguntando el abogado de Adade está preguntando el PSOE", denunció Maillo. Se reafirmó: "Todo el mundo sabe que son miembros del PSOE". Y, en este sentido, recordó que la abogacía y la fiscalía se opuso a a citarlo e incluso hubo división en el tribunal.

Una idea que el PP machacará durante toda la semana sin dejar ninguna "silla vacía" en los programas de radio y televisión. Además, se recordará que fue con Rajoy cuando se cortó con las empresas de Francisco Correa, presunto cabecilla de la trama Gurtel. "De eso sí nos acordamos", precisó Maillo, y el presidente también "lo dejará claro" en su relato en la Audiencia.

A partir de ahí, en el entorno más próximo a Rajoy quisieron vender tranquilidad. "Está preparando su declaración, pero no es un debate sobre el estado de la nación, lo está preparando lo justo", expusieron. "No se para el mundo, hay que seguir trabajando en lo importante", añadieron. "No estamos ante una situación excepcional", se expone en los argumentarios internos, donde se recoge que otros líderes europeos, como David Cameron, pasaron en su día por el mismo trance.

"El objetivo es no cometer errores y que esto pase cuanto antes. Después llega el verano y en septiembre ya tendremos tiempo de tomar impulso. Las previsiones económicas son muy buenas", resumió un ministro, en conversación informal con este diario. Todo el PP está a la expectativa, y en privado una gran mayoría confirma que la imagen de Rajoy en la Audiencia es ya de por sí muy dura.