Era cuestión de tiempo que estallara la guerra territorial después de que el asunto se cerrara con discrepancias soterradas en el 39 Congreso Federal. La convocatoria de los primeros congresos regionales y la reelección a la que optan los derrotados en el cónclave nacional –Susana Díaz, Ximo Puig, Emiliano García-Page...–, ha sido la ocasión perfecta para dejar constancia de que en el PSOE hay tantas posiciones territoriales como federaciones regionales.

En Andalucía hablan de "modelo federal corporativo", en Valencia de "federalismo asimétrico" y en Baleares de "federación de islas" entendiendo cada isla del archipiélago como un estado diferente. Nadie asume negro sobre blanco la España plurinacional. Y de ahí, la llamada al orden que hacen fuentes de la dirección socialista consultadas por Libertad Digital a los barones del PSOE."La resolución es de obligado cumplimiento porque es un mandato del 39º Congreso federal", explica a este periódico el entorno de Pedro Sánchez sobre la España plurinacional que ha generado la trifulca interna en distintos congresos regionales.

Entiende Ferraz que las resoluciones que han aprobado desde Andalucía "no son más que pellizcos de monja" que "lo único que pretenden es generar ruido porque Susana Díaz perdió el Congreso Federal y ahora necesita reivindicarse" para ganar el suyo propio, el congreso de Andalucía al que acudirá, precisamente, Pedro Sánchez el próximo domingo. Según las fuentes consultadas, el propio secretario general del PSOE ha llamado a Guillermo Fernández Vara, presidente del Consejo Territorial, para poner orden en las discordantes posiciones autonómicas.

Por ello, la Ejecutiva niega preocupación alguna sobre una posible rebelión interna en torno al modelo que figura ya en los Estatutos del PSOE y trata de minimizar públicamente la polémica. Desde Ferraz, la secretaria de Igualdad, Carmen Calvo, aseguraba sin ápice de temor: "No hace falta poner orden. Los socialistas conocemos perfectamente nuestras normas de funcionamiento y lo que afecta a la estructura territorial del Estado lo ha decidido nuestro Congreso Federal. Un asunto sobre el que yo fui la ponente. Hubo un gran debate y una votación que se ganó ampliamente. Esto es lo que tiene el PSOE".

Sobre las diferentes propuestas registradas en las resoluciones aprobadas por los diferentes territorios, Calvo se afanó en mostrar serenidad en relación a las voces discrepantes porque si bien "el modelo lo decide la Ejecutiva cumpliendo las resoluciones del Congreso Federal", "en las federaciones nuestros compañeros hacen muy bien en hacer reflexiones del territorio al que ellos sirven y en el que ellos gobiernan. Me lo tomo con una naturalidad absoluta", dijo Calvo en rueda de prensa en la sede socialista.

Las fuentes de la dirección explican a este diario que se trata de un debate nominalista, pero que el fondo vuelve a responder a la guerra interna:"Es lo mismo que la polémica generada por Emiliano García Page sobre las consultas de su pacto de gobierno con Podemos. Decía que iban a ser asambleas informativas, no vinculantes, y ahora Page añade que si no sale en las asambleas, no seguirá adelante con su pacto de Gobierno".

Diferente, explican en el círculo de Pedro Sánchez, es el caso de Ximo Puig que "está más de acuerdo con Pedro Sánchez" en relación al modelo territorial. Su federación propone el modelo federal asimétrico que, asegura Ferraz, va más en línea con la doctrina de la Ejecutiva más allá de los nombres concretos.