Los "catalibanes" de Interior suprimen el español de la web de los Mossos

Que Joaquim Forn es el nuevo consejero de Interior y Pere Soler el director de los Mossos ya se nota hasta en la web del cuerpo policial, que ha dejado de prestar información en español, a diferencia de la mayoría de las páginas dependientes de la Generalidad, que además de en catalán e inglés, también incluyen traducciones parciales o íntegras al español de sus contenidos y servicios.

Ya no es el caso de la web de los Mossos, una plataforma que ofrece información sobre las oposiciones al cuerpo, la localización de las comisarías, recomendaciones sobre violencia machista. Además, también se facilita la realización de trámites administrativos de toda índole, desde la autorización de manifestaciones a la recuperación de objetos robados, pero ya sólo en inglés y catalán.

Leve rastro

Hay que bucear en la página hasta encontrar un leve rastro de idioma español. Primero se tiene que localizar el apartado de los "consell de seguretat", en un recuadro de color azul claro en la parte inferior de la página. Una vez dentro, pulsar el menú de la parte superior izquierda y descender hasta el renglón titulado "Per a unes vacances segures", donde junto al alemán y el francés aparece la versión en "castellano". Destaca el siguiente aviso a los turistas: "En Catalunya puede encontrar diferentes cuerpos policiales. En materia de seguridad ciudadana se puede dirigir a la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra o a la Guàrdia Urbana/Policia Local. Cuando los agentes trabajan de paisano, su identificación es la credencial y la tarjeta de identificación personal". Ni palabra de la Guardia Civil, con competencias, entre otras, en salvamento marítimo, ni a la Policía Nacional, responsable de aeropuertos y fronteras.

Los Mossos no se olvidan de los visitantes de congresos, para quienes también hay un pequeño rincón sólo en español en la pestaña titulada "Per als assistens a congressos" en el que se recomienda prescindir de la acreditación fuera del recinto. Y esa es toda la información en uno de los dos idiomas oficiales en Cataluña que ofrece la consejería de Interior, que se justifica con la excusa de que no hay personal disponible para confeccionar la versión en español. Algo que no pasa con ninguna otra web de la Generalidad, todas diseñadas y gestionadas por el mismo patrón.