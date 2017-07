Raúl del Pozo augura un "divorcio de terciopelo" con Cataluña

El Mundo: "Trifulca interna en el PSOE por el modelo plurinacional". ¿Trifulca interna en el PSOE? Qué raro, si en el PSOE nunca se pelean. Albert Boadella le echa la bronca a Rajoy en carta. "Señor presidente, su política ha creado una sensación de impotencia a la ciudadanía ante la constante amenaza de secesión sin respuesta. Espero que su indiscutible sensatez le haga ver en esta ocasión trascendental la necesidad de confiar también en su buena estrella precisamente para tomar una decisión ejemplarizante. De lo contrario en muy pocos años el secesionismo se convertirá en el auténtico hecho diferencial de los habitantes de esta península y usted, en el Cameron del sur". Raúl del Pozo tampoco es muy optimista con el futuro. "Lo más probable es que hagan el ridículo (…) Pero hay que reconocer que han sido capaces de crear la incertidumbre y de amenazar la frágil estabilidad política. No van a ganar, y si ganan, el desenlace no sería sangriento como en Yugoslavia. Sería quizás un divorcio de terciopelo, al estilo del modelo checoslovaco". Pues el terciopelo no se ve por ningún lado por la parte separatista, más bien son más ásperos que el esparto.

El País dice que "el PSOE recela de la España plurinacional de Sánchez". Dice el periódico que "el PSOE acogió con frialdad y preocupación la decisión del gobierno de fiscalizar los gastos de la Generalitat". "Los socialistas se mueven en un difícil equilibrio". Más bien bailan la yenka, pasito p'alante, pasito p'atrás. Y cuenta que Pedro ha purgado a Guerra de la Fundación Pablo Iglesias. Estará hecho una furia el sevillano, con el genio que tiene. Félix de Azúa se va de vacaciones con regusto amargo. "Ha sido un año políticamente nulo. El Gobierno no ha existido durante meses y cuando ha empezado a respirar no ha dado un solo paso para remediar la corrupción galopante y el golpe de Estado catalán. Ambos están destruyendo el país. Por parte de la izquierda el balance es aun peor. Los socialistas continúan su asombroso suicidio cada vez más liados con filofascistas maduros, etarras, populistas y separatistas", lo mejor de cada casa. "Menos mal que nos queda Ciudadanos, porque si no, no habría a quien votar". No se ha notado nada que eres un padre fundador de Cs, Azúa.

ABC dice que "Puigdemont promete burlar –y hacer burlar– la ley". Caramba con el chico de los recados de Mas, nos ha salido respondón. Dice el editorial que las promesa de Puigdemont de pasarse por el arco del triunfo una inhabilitación del Constitucional es "un grave llamamiento a la desobediencia ciudadana frente a cualquier prohibición anexa a la consulta", vaya novedad. "Como acto de provocación" no está mal. "Es demostrativo del desprecio que siente por la legalidad y la convivencia". El enésimo demostrativo, Bieito, no sé de qué te asombras a estas alturas. Pero hasta el momento "nadie quiere firmar de su puño y letra los decretos y órdenes para el referéndum. Tanta valentía demagógica y sobreactuada cae por su propio peso cuando la pugna interna en el gobierno catalán es por ver quién logra salir indemne y proteger su bolsillo". Eso digo yo, ¿cuándo van a comprar las urnas y toda la parafernalia? Se les va a echar el tiempo encima.

La Razón dice que "Puigdemont planea elecciones constituyentes tras la consulta". Jesús, qué pesados son. Marhuenda se pone nostálgico con los Juegos del 92, cuando éramos tan felices. Había "mucha ilusión, cooperación y lealtad institucional", fue "una buena época". "Lo importante de aquel verano que vivimos tan alegremente es que se forjó una cooperación que demuestra que se puede avanzar juntos bajo el convencimiento de que lo que es bueno para Cataluña, es bueno para España". Qué tiempos, ¿eh? Se nos gastó al amor de tanto usarlo. Ussía habla de la cobardía de Pablo Iglesias ante los reproches de un grupo de venezolanos en un restaurante de Madrid. "No se dignó a mirar a quien le dirigía la palabra. Displicencia, desprecio, altanería o simplemente cobardía". O de todo un poco Ussía. "Los defensores de los cobardes de Alsasua, los defensores del cobarde y violento escrache y acoso a Rosa Díez, los defensores de los sicarios de Maduro no pueden comportarse con entereza y valor cuando les recuerdan sus fechorías". Pues que se vayan acostumbrando, dice, porque cada vez hay más exiliados venezolanos en España. "Será en España donde los venezolanos avergonzarán a los farsantes y mentirosos que amparan el asesinato. Algún día Iglesias tendrá, al menos, que encontrarse con los ojos de sus víctimas". A este tipo se la suda, Ussía, no te hagas ilusiones, parece mentira que todavía no le conozcas, a él y a su banda.