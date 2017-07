Los confidentes de Villar en la RFEF señalados por el juez Pedraz

Por encima de todos, la llamada Operación Soule ha arrojado cuatro nombres a la palestra. Son los de Ángel María Villar, presidente de la Real Federación Española de Fútbol; su hijo Gorka; el vicepresidente económico de la RFEF y presidente de la Federación Tinerfeña de Fútbol Juan Padrón; y su secretario en esta última, Ramón Ángel Hernández. Los tres primeros se encuentran en prisión incondicional desde el pasado 20 de julio, mientras que el cuarto pagó una fianza de 100.000 euros que le permite conservar la libertad provisional.

Sin embargo, la investigación –que se encuentra bajo secreto de sumario con todas las limitaciones que eso conlleva– señala a más personas que como cómplices o solo como confidentes conocerían o habrían participado de la red de "clientelismo" que, según el juez Pedraz, mantuvieron a Villar en el poder.

Aparece la directora de la selección absoluta María José Claramunt, que hasta habría maniobrado para organizar los amistosos en los territorios favorables para los intereses de Villar. También José Venancio López: en una llamada con fecha 21.04.2017, el seleccionador nacional de Fútbol Sala le dice a Gorka Villar: "…yo tenía dudas de la murciana, entonces la murciana nos ha votao, nos ha votao…salen, salen todos los nuestros, con eso, con la murciana", una muestra de presunta participación en las maniobras para conseguir votos.

Juan Padrón y el exadministrador general de la RFEF José María Castillón insinúan en una conversación intervenida por la UCO que Marcelino Maté, presidente de la Federación de Castilla y León que suena como sustito de Villar y fue informado de la compra del voto del presidente de la murciana, estaría percibiendo unos 3.000 euros mensuales que no le corresponderían.

Javier Clemente, en su día seleccionador nacional, le dice a Juan Padrón en una conversación del 03.06.2017: "pues ha entrao el de Murcia… ¿Te dije yo que entraba el de Murcia?, ya le han metido al de Murcia también…le han metido al de Bilbao, al caradura del de Bilbao, el de Murcia, el otro…han metido a muchos más, son votos, son votos compraos ¡joder Juan!...apoyos comprados…decir amén, amén, amén por…por llevarse unos dineros.", prueba de que estaba al tanto de las prácticas de Villar que recientemente defendió.

Francisco Rivera, vicepresidente de la Comisión Médica, conocía la existencia de una partida de más de cinco millones de euros separada del presupuesto oficial que el presidente de la RFEF podía disponer a su antojo. También Salvador Noguera, director del Área de Licencias, Marcelino Maté, Juan Padrón y Gorka Villar.

Villar incita el 19.04.2017 a que el presidente del Comité de Entrenadores de la RFEF, Eduardo Caturla, vaya a buscar a los entrenadores que apoyarían su candidatura, y éste le informa de que ya proveyó al respecto (...tengo a cuatro personas preparadas para ir a traerlos...) y que él pagará el viaje e invitará a comer a un entrenador amigo suyo (...me voy a traer uno de Sabadell, que no le ha llegado el voto por correo, que es amigo mío y le he dicho, te voy a traer y le voy a pagar el AVE para que venga, le voy a invitar a comer).

Existen conversaciones telefónicas que demuestran el control de Gorka en la RFEF. En una de ellas, el 28.04.2017, el hijo de Villar y Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, hablan de que en la futura Junta Directiva de la RFEF sólo pueden estar las personas que han apoyado a su padre. Gorka dice que tienen que convencer a su padre de que actué en consecuencia.

En cuanto a la vinculación entre el Grupo Santa Mónica y la RFEF próxima al sistema de clientelismo, hay personal de dirección de la RFEF que percibe retribuciones dinerarias tanto de la RFEF como simultáneamente del GSM:

David Antonietty Hellmanns , director de marketing de la RFEF percibió́ ingresos del GSM entre 2009 y 2015 por importe de 175.830,50 euros, al mismo tiempo que percibía ingresos de la RFEF.

, director de marketing de la RFEF percibió́ ingresos del GSM entre 2009 y 2015 por importe de 175.830,50 euros, al mismo tiempo que percibía ingresos de la RFEF. Isabel Warleta del Rio responsable de publicidad y del área audiovisual y de imágenes de archivo de la RFEF, fue jefa del Departamento de Producción de GSM entre 2009 y 2013 percibiendo ingresos de ambos.

responsable de publicidad y del área audiovisual y de imágenes de archivo de la RFEF, fue jefa del Departamento de Producción de GSM entre 2009 y 2013 percibiendo ingresos de ambos. María Elena Herrero González , Jefa Nacional de los Servicios Médicos de la RFEF desde 2003, y su marido Rafael Cortes Elvira , administrador único de "General de Asesoramiento Corell SL" quien percibió ingresos del GSM por importe de más de 1.500.000 euros entre 2010 y 2012.

, Jefa Nacional de los Servicios Médicos de la RFEF desde 2003, y su marido , administrador único de "General de Asesoramiento Corell SL" quien percibió ingresos del GSM por importe de más de 1.500.000 euros entre 2010 y 2012. Rafael Cortés Elvira participa en la sociedad "ESINET S.L, constituida 26 de enero de 2004, con objeto social "Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoria y asesoría fiscal ", siendo la otra socia Mónica Han Cho, esposa de Gorka Villar Bollaín y nuera de Ángel María Villar. El domicilio social de la sociedad se encuentra en la calle nuestra Señora de Guadalupe de Madrid, inmueble propiedad de estos últimos.

Otra vertiente de la investigación conduce hasta la Federación Tinerfeña de Fútbol. Los tres hijos de Padrón exhiben conocimiento, tal y como muestran las conversaciones, de la presunta apropiación indebida en la FTF.

Las grabaciones colocan en la diana a Salvador Noguera Muñoz, director del Área de Licencias de la RFEF, y a Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, que también sabrían de las prácticas corruptas de Ángel María Villar al frente de la Real Federación Española de Fútbol.