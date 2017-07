Rajoy podría empezar el curso político como terminó: hablando de Bárcenas

No hay ninguna duda de que el PSOE ha vivido un turbulento año, con la muerte y resurrección política de Pedro Sánchez, y que eso ha afectado a algunas de las posturas de su grupo parlamentario que, por ejemplo, tan pronto ha pasado del sí al CETA, el acuerdo de libre comercio con Canadá, a abstenerse.

Este jueves, al día siguiente de la comparecencia como testigo de Mariano Rajoy ante la Audiencia Nacional, los socialistas se han unido a Podemos para pedir, como hizo el mismo miércoles Pablo Iglesias, una comparecencia extraordinaria del presidente del Gobierno en el pleno del Congreso de los Diputados.

Para que salga adelante esa comparecencia se necesita que la Diputación Permanente (que debe ser convocada por la presidenta de la cámara baja, Ana Pastor) apruebe la petición por mayoría simple, algo que no está asegurado a día de hoy por la posición de Ciudadanos y de algunos diputados del grupo mixto.

Rivera dice que la propuesta de PSOE-Podemos es un "chollo"

El líder del partido naranja, Albert Rivera, ha dejado claro este mismo jueves que prefiere que Rajoy comparezca, como está previsto, en la comisión de investigación sobre la presunta financiación irregular del PP a que lo haga en un pleno. La misma postura, asegura, que mantenía hasta hace poco el PSOE: "Un pleno extraordinario sería un chollo para Rajoy, porque podría darnos un mitin sin ningún tipo de obligación. En cambio, la comisión de investigación, como el PSOE decía en su día, es el mejor ámbito para poder hacer un careo".

La portavoz parlamentaria socialista, Margarita Robles, sin embargo, niega que se haya producido ese cambio de criterio: "No es un cambio de opinión, sino que ayer hubo un hecho nuevo. Una declaración judicial, por lo que respecta a los aspectos políticos, que el propio señor Rajoy quiso poner de relieve en su declaración. Esos aspectos políticos son los que entendemos que han generado una inseguridad, unas enormes lagunas, y por eso pedimos esa comparecencia de tipo político".

Para Robles, no es incompatible que Rajoy acuda tanto al pleno del Congreso como a la comisión sobre las cuentas del PP porque "son ámbitos parlamentarios distintos y pueden ser complementarios".

¿Una comparecencia en septiembre?

Pese a todo, no es seguro que Ciudadanos vaya a votar no a la comparecencia de Rajoy, ya que podría abstenerse, como ha dejado vislumbrar Rivera, visiblemente molesto, ante las reiteradas preguntas de los periodistas en el Congreso: "No vamos a apoyarlo, no vamos a estar en eso, preferimos que Rajoy dé la cara en una comisión de investigación", ha asegurado, sin aclarar en ningún momento si su voto en la Diputación Permanente será no o, por el contrario, una abstención.

Más claro parece el voto del PNV, que también puede ser decisivo. El portavoz del Grupo Vasco, Aitor Esteban, ha asegurado en declaraciones a Radio Euskadi que no ve "ningún problema" a respaldar la comparecencia extraordinaria de Rajoy.

Si finalmente saliera adelante, la comparecencia del Jefe del Ejecutivo podría retrasarse incluso a septiembre, si como está previsto la Diputación Permanente se reúne por primera vez a finales de agosto. Entonces, el curso político arrancaría, con permiso del desafío secesionista en Cataluña, como está acabando: con Rajoy y el caso Gürtel en el ojo del huracán.