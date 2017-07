El presidente del 'Parlament' balear, encantado de conocer al Rey aunque le plantará el día 4

La presidenta de Baleares, Francina Armengol, ha asegurado este viernes que es "evidente" que Felipe VI está "preocupado" por la evolución del proceso independentista de Cataluña porque, en caso contrario, sería "el único español que no lo estuviera". Armengol se ha reunido con el Rey en el Palacio de la Almudaina de Palma en el marco de las audiencias que don Felipe ha mantenido con las principales autoridades del archipiélago y de Mallorca al comienzo de su estancia veraniega en la isla.

"El Rey es una persona que conoce perfectamente la situación que vive su país y, por tanto, creo que si no estuviera preocupado, sería el único español que no lo estuviera. Por tanto, es evidente que sí", ha afirmado la presidenta balear a la pregunta de si ha observado inquietud en don Felipe. La dirigente socialista ha defendido ante el Rey que la solución pasa por un modelo federal, en el que "se respete la diversidad que existe en España y donde se entienda muy bien las identidades que forman parte de los diferentes pueblos".

Según Armengol, "la falta de respeto" que ha habido hacia Cataluña por no responder a sus demandas de financiación y el enfrentamiento con el Gobierno de Mariano Rajoy "no han ayudado nada a buscar esos puentes de diálogo absolutamente necesarios". Para rebajar la tensión, ha pedido a los independentistas que renuncien a la separación, porque "es mejor quedarse en España", pero también a Rajoy que "haga una propuesta interesante para que Cataluña quiera realmente quedarse".

Preguntada hasta qué punto el Rey comparte su planteamiento, Armengol ha respondido: "Explico lo que yo opino. Lo que opina el Rey, en todo caso, queda en la reunión".

"Muy amable, cordial y cercano"

Además de la presidenta balear, Felipe VI ha tenido su primer encuentro con el nuevo presidente del Parlamento autonómico, Baltasar Picornell, quien le ha comunicado que, por motivos de agenda, que no ha detallado, no asistirá a la recepción que los Reyes ofrecerán el próximo 4 de agosto en la Almudaina a representantes de la sociedad civil.

"Casa Real avisa con muy poca antelación de estas citas y tengo la agenda ocupada ese día. Me he disculpado ante él. Él lo sabe y no hay ningún problema", ha comentado Picornell, que se ha declarado "republicano" y defensor de que la Familia Real veranee en Baleares.

Picornell ha confesado que le "interesaba mucho" conocer a Felipe VI, al que ha visto "una persona muy amable, cordial y cercana". "Me he llevado una buena impresión y, me imagino, que también se ha llevado una buena impresión de mí", ha añadido sonriente el diputado de Podemos, que ha asistido a la cita con su larga melena, sin corbata, con americana y con deportivas.

Durante su estancia en Mallorca, Felipe VI alternará trabajo y ocio. Además de la recepción en la Almudaina, despachará con Rajoy el día 7 en el Palacio de Marivent y dos días antes, presidirá la entrega de trofeos de la Copa del Rey de Vela. También se prevé a comienzos de la próxima semana el posado de Felipe VI con la reina Letizia y sus hijas, Leonor y Sofía, en Marivent.