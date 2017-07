Pablo Iglesias y la chulería de Rajoy: "Habló de putas La Tacones"

El Mundo cuenta que empiezan a caer los soldados de Puigdemont. "Imputado un alto cargo de Junqueras por ocultar gastos del referéndum". Santiago González habla de la memorable actuación de Rajoy ante el tribunal. "Se les escapó vivo", a Pedro y Pablo. Y sus abogados "se revelaron párvulos". Ahora quieren que comparezca en el Congreso, no escarmientan. "P&P van a dar tardes de gloria al tendido de sombra". Ah, y lo de Pablo rasgándose las vestiduras por la "chulería" de Rajoy es para miccionar y no echar gota. "Habló de putas La Tacones", dice Santiago. El matón mayor del Reino hablando de la chulería de los demás.

El País anuncia que "el PSOE de Andalucía no incluye la idea plurinacional". Susanita se rebela contra el jefe. El editorial se lo dedica a Podemos por lo de Venezuela. "Los líderes de Podemos que declaran día sí día no querer regenerar la democracia española, guardan silencio cuando no justifican a Maduro y acusan a la oposición de antidemócrata. Es urgente que Podemos aclare si su estándar de democracia es el mismo que presenta Maduro. No es una cuestión retórica. Los ciudadanos españoles tienen derecho a saber si la suerte que les esperaría si Podemos gobernara y ellos decidieran oponerse a sus políticas sería similar a las que sufren los ciudadanos venezolanos". Pues sí, poco más o menos, tampoco es que se molesten en ocultar su querencia por las dictaduras de izquierdas. Sin pajaritos ni Despacitos, pero sería un trato parecido. A porrazo limpio.

ABC dice que "el Consejo de Estado avala recurrir el reglamento del parlament al TC". Otra vez. La pescadilla que se muerde la cola. David Gistau también ve que a P&P se les nota de forma descarada su desesperación por cargarse a Rajoy. "El ansia de cazar a Rajoy es tan grosera que, con jornadas como la del miércoles lograrán inspirar la simpatía compasiva incluso de aquellos que creen que, bajo la guardia de Rajoy, al PP lo pudrió una corrupción inasumible. Esta necesidad de desalojar a Rajoy inmediatamente, como sea, empieza a parecer una confesión implícita de que no se sienten capaces de ganarle unas elecciones ni juntando a todas las tribus del otro lado del muro de Adriano". Y mientras, Mariano tan pancho.

De La Razón llama la atención el siguiente titular en su portada: "El diario ABC perdió 118 millones entre 2006 y 2016". ¿Y a ti qué te importan las cuentas de otros, Marhuenda? Está feo regodearse en las desgracias ajenas, te va a castigar Dios. De Pedro y Pablo y sus patéticas intervenciones del miércoles comenta Ely del Valle. "Deberían calibrar si de verdad su insistencia en seguir dándole vueltas a la misma noria es un valor añadido de cara a sus votantes o si, por el contrario, lo único que van a conseguir es espantar al personal con su irrefrenable y sospechosa ansia de poder". Eso, que se tomen un valium que se les ve mucho el plumero.

La Vanguardia dice que "Rajoy logra el aval para frenar la reforma exprés catalana". ¿Y eso es una noticia? ¿Es que acaso lo dudaban? Lo mismo, como en Cataluña viven una realidad paralela.