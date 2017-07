Rodríguez Ibarra: "Ferraz mantiene la fachada pero se vació todo por dentro"

El PSOE renueva este fin de semana sus cúpulas autonómicas en seis comunidades a través de congresos que proclamarán secretarios generales a Susana Díaz (Andalucía), Pablo Zuolaga (Cantabria), Guillermo Fernández Vara (Extremadura), Francisco Ocón (La Rioja), María Chivite (Navarra) y Ximo Puig (Valencia).

A pesar del mensaje constante de unidad interna que pretende lanzar el PSOE, lo cierto es que siguen existiendo tensiones visibles entre los históricos socialistas y el equipo de Pedro Sánchez, como la que han protagonizado hoy el expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra y el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.

Durante la apertura del Congreso regional del PSOE de Extremadura, Ibarra ha afirmado que "Ferraz mantiene la fachada pero se vació todo por dentro" y ha pedido al partido ir con "la modernidad" pero sin perder las "convicciones" de un partido con 138 años de historia.

El PSOE, según Ibarra, "no está aquí para ganarle a Rajoy ni a Monago" sino para "ganar la injusticia y las desigualdades", y ha rogado que si ello no da la victoria electoral, "que no nos quiten las convicciones, que no ganen las conveniencias".

El expresidente de la Junta, quien considera que las primarias es el método ideal" para dividir a los militantes, ha insistido en que los ciudadanos no esperan de los partidos divisiones sino conocer cuáles son sus líneas de acción política.

Aunque ha reconocido que el PSOE tiene "necesidad de votos", ha subrayado que solamente con los votos "no hacemos nada", pues éstos "sirven para poder operar en el Estado". Por eso, entiende poco a la izquierda cuando "está dispuesta a renunciar a una parte del Estado", que es el instrumento que tienen los socialistas para hacer "una política de igualdad". Así, ha defendido una España "plural, descentralizada y libre" pero que no sea "un Estado roto".

Por su parte, Ábalos ha felicitado a Vara por su reelección como secretario general de los socialistas en Extremadura, y acto seguido respondía a Ibarra asegurando que el nuevo PSOE es "el PSOE de siempre", el que "se rebela ante la injusticia, con ansia de libertad, que no puede esperar a un bienestar futuro y capaz de renovarse permanentemente".

Ábalos también ha hecho referencia a Cataluña y ha reivindicado el sentimiento de pertenencia, porque "lo peor que le puede pasar a alguien es que le nieguen la identidad". Ha recordado que hace dos semanas PSOE y PSC suscribieron la Declaración de Barcelona que apuesta por el "diálogo" frente al "inmovilismo y el separatismo", y por encontrar "un espacio para todos" donde "Cataluña siga siendo España".

Susana Díaz se prepara para el reencuentro con Sánchez

El 13º Congreso del PSOE andaluz ha arrancado hoy con aparición por todo lo alto de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que a su llegada al hotel donde se celebra el congreso, se ha abrazado con los expresidentes de la Junta Manuel Chaves, José Antonio Griñán y José Rodríguez de la Borbolla, y con el exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra.

A un día del reencuentro entre Sánchez y Díaz, la presidenta de la Junta ha apelado a la igualdad de los andaluces con el resto de los ciudadanos del país, y ha reivindicado la historia de su partido y la herencia recibida: "Estamos orgullosos de lo que hemos sido y de lo que somos", ha proclamado.

"Las personas por delante de los territorios, somos socialistas, nunca fuimos nacionalistas", ha recalcado Díaz, que ha marcado distancias con la resolución sobre el Estado "plurinacional", aunque sin mencionarla, que se aprobó en el 39 Congreso Federal.

Ante el debate territorial, ha defendido que Andalucía tiene que ser "leal" a los millones de ciudadanos que salieron a la calle hace 40 años para pedir la autonomía plena, y ha señalado: "Cuando Andalucía levanta la bandera de la igualdad lo hace pensando en España, en la soberanía nacional. Esa es nuestra ventaja y nuestra suerte".