El PP y Ciudadanos han vuelto a escenificar este lunes en el Tribunal Constitucional su unidad de acción ante el desafío secesionista de Cataluña.

Las diputadas popular y naranja en el Parlamento catalán, Andrea Levy y Lorena Roldán, han sido las encargadas de presentar en la sede del Alto Tribunal en Madrid un recurso de amparo contra la reforma del reglamento de la cámara catalana llevada a cabo la semana pasada por la mayoría separatista, que allana el camino hacia la consulta independentista del 1 de octubre, al acortar los plazos de presentación de leyes y restringir las enmiendas.

Ambas parlamentarias catalanas han coincidido en acusar al Gobierno de Carles Puigdemont de tratar de "amordazar" a los diputados autonómicos no independentistas y, por extensión, al resto de los ciudadanos, con la reforma aprobada la semana pasada. Levy, además, ha lamentado la ausencia del PSOE: "Nos hubiese gustado que, a proteger a los catalanes, también viniera el PSOE con todos nosotros. Pero desde luego, hoy aquí, con este recurso, también estamos representado a los votantes del PSOE, que no ha presentado un recurso con este atropello a la democracia" ha señalado la Vicesecretaria de Estudios y Programas del PP.

Unidad de acción entre PP y Ciudadanos

No es la primera acción conjunta de populares y naranjas contra la hoja de ruta separatista. El pasado mes de marzo, los grupos parlamentarios popular y naranja acordaron acudir conjuntamente al TC para recurrir los presupuestos catalanes que incluían partidas presupuestarias para el referéndum secesionista. Se daba la circunstancia de que los de Albert Rivera, con treinta y dos diputados en la cámara baja, no podían acudir en solitario al Constitucional al no contar con los cincuenta diputados requeridos legalmente para ello.