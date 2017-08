"Se lo vuelvo a decir de nuevo: llame a consultas a nuestro embajador en Venezuela" este contundente mensaje tiene un emisor, el secretario general del grupo parlamentario de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, y un receptor, el Gobierno español, o más concretamente su ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, desde hace tiempo en el punto de mira de las críticas de los de Albert Rivera por su gestión de la crisis venezolana.

"Ya no sé qué tiene que pasar con los intereses españoles en Venezuela, para que el ministro de Exteriores llame a consultas a nuestro embajador" ha asegurado Gutiérrez en una rueda de prensa celebrada este viernes en al sede central del partido naranja en Madrid, en principio convocada para valorar los datos del CIS, pero donde también ha querido lanzar este llamamiento tras el ataque contra la embajada española perpetrado durante la madrugada en España: "Es lamentable que nuestro ministro de exteriores considere que no es un hecho grave que ataquen con cócteles molotov nuestra embajada. A mí me lo parece, y a la gran mayoría de los españoles".

Gutiérrez ha enfatizado los "vínculos afectivos" de España con Venezuela y la gran cantidad de venezolanos que viven en nuestro país para volver a pedir al Gobierno que "lidere en la Unión Europea" las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, a vuelto a mostrar su escepticismo en este terreno por el perfil de Dastis: "Una persona que no se caracteriza por ser la persona más activa cuando hay que decidir algo".

Lo que va de Margallo a Dastis

Con el antecesor de Dastis, José Manuel García Margallo, Albert Rivera mantuvo una fluida relación, en particular cuando en la primavera de 2016 el líder de Ciudadanos visitó Venezuela invitado por la oposición al chavismo. Antes de partir a Caracas, Rivera conversó mucho con Margallo, incluso con encuentros en el domicilio del entonces titular de Exteriores.