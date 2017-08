La Fiscalía no ve incompatibilidad en la sociedad de Moix en Panamá

No habrá procedimiento disciplinario contra Manuel Moix. La Fiscalía General del Estado no observa incompatibilidad con la función de fiscal en el hecho de que el exjefe de Anticorrupción sea dueño del 25% de una sociedad en Panamá. Termina así con la polémica que forzó su dimisión en junio.

José Manuel Maza recibió escritos que solicitaban la apertura de un expediente a Manuel Moix en relación con esa posición offshore. Entendían que estaba vulnerando el régimen de incompatibilidades reflejado en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Concretamente, el artículo 57.7 señala como incompatible "el ejercicio de toda actividad mercantil". Por su parte, el 57.8 establece que los fiscales no pueden desarrollar las "funciones de director, gerente, administrador, consejero, socio colectivo o cualquier otra que implique intervención directa, administrativa o económica en sociedades o empresas mercantiles, públicas o privadas de cualquier género".

El fiscal jefe Inspector de la Fiscalía General del Estado Fausto Cartagena Pastor decretó el pasado 26 de julio el archivo este expediente gubernativo al no encontrar motivo disciplinario alguno en los hechos denunciados: "No se advierte en los hechos denunciados atisbo alguno que permita incardinarlos en el tipo infractor disciplinario que pretende la denuncia, ni en ningún otro, sin que tampoco resulte procedente practicar diligencia alguna".

Aunque horas antes de su dimisión Maza retiró el respaldo al exfiscal jefe de Anticorrupción Manuel Moix, negó después que la posesión de una sociedad offshore fuera un problema para un representante del Ministerio Público: si la herencia de su padre hubiera sido en Francia o Portugal ¿sería un problema? No. Pero ha sido en Panamá. En Panamá hay muchas empresas legales. De haberlo sabido no me hubiera influido en el nombramiento".

La Fiscalía del Tribunal Supremo también rechazó el 26 de junio de 2017 investigar a Moix por los mismos hechos, al considerar que ser el dueño de un 25 por ciento de una sociedad en Panamá, como hereditario de su padre, no responde a ninguna "conducta corrupta".