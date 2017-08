Rufián, a Colau sobre el 1-O: "Si tiene miedo, que le dé las llaves a un regidor de ERC"

El diputado de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, se muestra plenamente convencido de que el próximo 1 de octubre se celebrará el referéndum secesionista que será la culminación de "cinco años de un proceso agotador" e incluso lanza un mensaje a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau: "Le decimos a cualquier persona, incluso los antiguos revolucionarios, que el que tenga miedo le dé las llaves (de los colegios electorales) a cualquier regidor de ERC".

Rufián ha asegurado en una entrevista concedida a RAC1 que el 1-O habrá un referéndum de autodeterminación vinculante, a pesar de "un Estado en contra que utiliza todo su poder, fuerza y maquinaria mediática en contra de la voluntad popular". Rufián incluso admite que "no se contempla un plan B en ERC" porque "si hay movilización, habrá urnas".

Rufián afirma que no tiene "ni idea" de si la Generalidad dispone ya de un censo electoral, tal y como avanzó este viernes el diputado de la CUP, Benet Salellas. Y con respecto a si debería existir un límite mínimo de participación que legitime los resultados de la votación, el de Esquerra aplaza el debate a la futura campaña electoral, aunque deja claro que los independentistas "debemos dejar de ponernos trampas a nosotros mismos" porque "eso ya lo hará el Estado".

Con quien sí ha sido especialmente contundente es con Podemos y sus representantes en Cataluña. Rufián recuerda que desde ERC han apoyado el 100% de las propuestas de la formación morada, incluso una moción de censura "sin candidato ni programa". A cambio, admite Rufián, pidieron apoyo en Cataluña, pero desde Podemos se limitaron a contestar que "necesitaban más información". Asegura que "Iglesias no entiende o no quiere entender, porque ya le va bien" y que si los podemitas "no defienden el referéndum de autodeterminación, es que no son tan de izquierdas".

Tampoco se salva del ataque la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Rufián espera que "al igual que Ada Colau era tan decentemente valiente en la PAH, lo sea también en el Ayuntamiento de Barcelona cuando es alcaldesa". El diputado afirma que Colau tiene "miedo a la respuesta del Estado" y le pide que si es así, "le dé las llaves (de los colegios) a algún regidor o cargo de ERC".