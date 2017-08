Villegas: "Los Mossos frenarán a los talibanes de los que se rodea Puigdemont"

Para José Manuel Villegas (Barcelona, 1968), como para cualquier número dos que se precie, agosto es un mes laborable. Ya instalado definitivamente en Madrid con su mujer y sus dos hijos desde hace meses, reparte estos días estivales entre las dependencias del grupo de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados y la sede del partido naranja, justo enfrente de la Plaza de las Ventas. Ni él ni ninguno de los principales colaboradores de Albert Rivera se irá muy lejos estos días, ante los movimientos a los que pueda obligar el desafío secesionista en Cataluña, sobre el que el partido naranja no vería mal realizar un pleno monográfico en la cámara baja.

La tensión en Cataluña se vive cada vez más a pie de calle. Estos días Albert Rivera ha hablado en Twitter de "kale borroka catalana".

Sí, las CUP están, con sus cachorros, quemando autobuses, hace pocos meses ocupando la sede de algún partido, otros estamos sufriendo pintadas y agresiones. Pero no hay que olvidar que las CUP fueron las que nombraron al señor Puigdemont presidente de la Generalitat. Por lo tanto, que el futuro de los catalanes lo tengamos en manos de estos antisistema es una situación muy preocupante.

Puigdemont dice ahora que no le importaría, incluso, aceptar una pena de cárcel.

A mí me parece muy bien que el señor Puigdemont esté encantado de la vida por estamparse contra un muro. Lo que le pedimos es que no nos arrastre al resto de catalanes detrás suyo. Cataluña tiene que deshacerse de dirigentes tan tóxicos y pasar página abriendo una etapa en la que tengamos un presidente normal, cuyo anhelo no sea ir a la cárcel, sino resolver los problemas de los catalanes. Para eso vamos a luchar. Por un lado apoyar al Gobierno central para que se cumpla la ley y, por otro, con Inés Arrimadas, dar una alternativa a los catalanes para ganar en las elecciones autonómicas y desalojar a estas personas de la Generalitat.

Es muy preocupante tener un Gobierno en manos de las CUP

Usted dice que Puigdemont va directo contra un muro. Sin embargo, lo que se desprende de los pronunciamientos públicos de Ciudadanos es que están convencidos de que al final los artífices del proceso secesionista se echarán atrás y convocarán elecciones anticipadas en Cataluña.

Nosotros creemos que no va a haber referéndum no porque Puigdemont se vaya a bajar del barco, sino porque las leyes le van a hacer bajar del barco a la fuerza. Se va a chocar contra el muro de la democracia y va a ver que nadie está por encima de la ley y que tampoco él puede saltársela.

El Tribunal Constitucional ya ha frenado la reforma del reglamento del Parlamento de Cataluña. Sin embargo, se habla de que a través de un artículo de la cámara autonómica, el 81.3, se pueda burlar esa suspensión del alto tribunal y promover igualmente al consulta del 1-O.

Cualquier acción que se lleve a cabo para intentar realizarlo será ilegal, como dice el TC.

Los "complejos" del PSC

Ciudadanos ha presentado un recurso de amparo conjunto con el PP ante el TC por considerar que esa reforma del Parlamento autonómico "amordaza" a los diputados no independentistas. ¿Por qué no se sumó el PSC?

Pues eso me gustaría saber. Esperemos que hayan aprendido de sus errores y no estén pensando en volver a esos tremendos tripartitos con ERC. Quiero pensar que no haberse sumado al recurso no sea una señal de que los socialistas catalanes están volviendo a verse sumidos en esos complejos que históricamente han tenido ante los separatistas.

El Gobierno y la Justicia están actuando, pero mucha gente se pregunta cómo se puede evitar, en última instancia, que se celebre la consulta.

Hay que ir cumpliendo la ley democrática paso a paso. Si hay movilizaciones de acuerdo a la ley se podrán hacer, lo que no se puede hacer es un referéndum ilegal. El Estado de Derecho va funcionando para evitar ilegalidades, tampoco hay que regalar grandes titulares a los separatistas, a los que seguramente les encantaría que les diéramos grandes titulares sobre grandes actuaciones que les victimizaran.

Espero que el PSC no vuelva a las andadas de los tripartitos con ERC

Pero el Estado de Derecho ya tiene quintacolumnistas como el nuevo director de los Mossos d`Esquadra, un reconocido independentista.

Los Mossos van a cumplir la Ley democrática, no me cabe ninguna duda. Los funcionarios van a actuar de acuerdo a la Ley y el Estado va a darles cobertura para que no tengan ningún problema y puedan cumplir con la Ley democrática, pese a que el Gobierno catalán se vaya llenando cada vez más de talibanes y vaya siendo un Gobierno cada vez más sectario que cada vez representa a menos catalanes.

¿Está diciendo que los Mossos deberán desobedecer a sus mandos?

Van a estar con la ley y la Constitución, como no puede ser de otra forma. Seguro que el Estado les ofrece, insisto, cobertura.