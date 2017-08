Fachin revela que Pablo Iglesias le ha exigido que dimita pero no lo hará

El secretario general de Podem, Albano Dante Fachin, ha explicado este lunes que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, le ha pedido que dimita pero que no tiene intención de hacerlo.

"No tengo ni yo ni la coordinadora intención de hacerlo", ha destacado en una entrevista en El País recogida por Europa Press, al recordar que hace un año ganó las primarias y que los estatutos prohíben repetirlas antes de 18 meses.

Tras acusar a Iglesias, Pablo Echenique, Juan Carlos Monedero y Rafael Mayoral de querer "quitar a una dirección democráticamente escogida", ha asegurado que querer hacerlo atenta contra el ADN de Podemos y la idea de la plurinacionalidad.

Según Fachin, con independencia de lo que piensen Iglesias y Echenique sobre el 1 de octubre, considera que las decisiones deben tomarlas la gente: "Y la mayoría opinó que no se puede dar la espalda al referéndum".

"Es verdad que eso no concuerda exactamente con la postura de Iglesias, que dijo que si fuera catalán no iría a votar. Pero como es obvio, no es catalán, es un chico de Vallecas", ha recalcado el secretario general de Podem, que no teme que lo destituyan.

En su opinión, hay cierta incongruencia entre el modelo de Estado que defienden y el del partido porque "si Podemos dice que los catalanes pueden decidir su futuro, no se entiende que los de Podem, no".

Así, ha asegurado que no le preocupa que su postura y la de Iglesias diverjan, pero sí que no puedan coexistir, y ha criticado que Monedero, pese a no tener un cargo en la formación, se manifiesto contra la dirección de Podem.

Para Fachin, el problema en Cataluña es si se vota o no el 1-O, lo que "tiene que ver con la idea de que la gente quiere decidir, una idea muy parecida a las del 15-M". "Venimos de parar desahucios, de ocupar ambulatorios y plazas, y la policía tampoco nos dejaba. No hicimos caso. ¿Y nos van a decir ahora que el 1-O hay que hacer caso a Rajoy?", ha preguntado.

El eurodiputado de Podemos Miguel Urban ha respaldado hoy que Podem Catalunya consulte a la militancia sobre la posición del partido ante el referéndum del 1-O, pero ha llamado a la responsabilidad y a evitar afirmaciones que no ayudan a un debate sosegado, en alusión al dirigente catalán Albano Dante Fachin.

Urban ha defendido en la Ser la descentralización de Podemos y que las decisiones se tomen en Cataluña, aunque ha admitido un "punto de fricción" entre las direcciones de Podemos y Podem sobre si habría que convocar una asamblea ciudadana para tratar, además del referéndum soberanista, también de la posibilidad de confluir con el partido de Ada Colau.

"Ni siquiera se ha hablado de dimisiones", ha asegurado el dirigente anticapitalista, que ha desmentido así lo dicho por Dante Fachin en una entrevista en "El País".

Según ha declarado Dante Fachin al diario, Pablo Iglesias le pidió que dimitiera, una afirmación que también ha negado en las redes sociales el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, quien ha respondido que "convocar una asamblea ciudadana no es dimitir, es darle la palabra a la gente para decidirlo todo".

Ante estas declaraciones, Miguel Urban ha llamado hoy a sus compañeros a la responsabilidad política y a no lanzarse acusaciones en los medios de comunicación.

Ha insistido en lo apropiado de la consulta sobre el referéndum, pero ha recalcado que "también es importante que ese respeto a la pluralidad y la democracia también se ejerza dentro de la dirección catalana".

En este sentido, ha recordado que Dante Fachin también apartó de su dirección a parte de la lista con la que se aupó a la Secretaría General del Podem y "eso no es bueno", ha dicho.

Sobre la unión de Podem a los comunes de Ada Colau, que Dante Fachin rechaza, se ha mostrado convencido de que se hará un esfuerzo por la integración.

"Hay que quitar desencuentros del pasado para mirar hacia un proceso que permita una unidad por abajo que vuelva a ilusionar a mucha gente", ha defendido Urban, quien ha subrayado que "si el encuentro es solo por arriba, no funciona".

Ha insistido en que una asamblea ciudadana se puede convocar en cualquier momento y que las consultas siempre son positivas, un argumento que también ha esgrimido en el caso del referéndum que quiere convocar la Generalidad para el 1 de octubre.

"Ninguna votación puede estar fuera de la ley (...) Otra cosa es que pueda estar fuera de cierta legalidad", ha dicho Urban, para quien "a veces pueden chocar lo que es justo con lo que en cada momento es legal".