No volveremos a votar a Podemos, "nunca", "jamás"

El Mundo dice que "el soberanismo usa las colas en El Prat para su campaña del 1-O". No nos lo podemos creer, cómo puede ser eso. "La CUP radicaliza su turismofobia y reclama expropiar Port Aventura". Entre pitos y flautas, ir de vacaciones a Cataluña ya es en sí mismo una gran aventura. De alto riesgo. Dice el editorial que "la demagogia que utilizan los independentistas se está convirtiendo en un auténtico virus que ha infectado la política española y la mantiene paralizada por la voluntad de un puñado de diputados antisistema y el empeño suicida de Puigdemont de no detener esta locura". ¿Puigdemont? Pero si es el conductor del tren. Ignacio Vidal-Foch comenta sobre la canción del verano, la turismofobia, que son "muy graves los ataques contra objetivos turísticos", pero cree "urgente afrontar la inaccesibilidad de los jóvenes al mercado inmobiliario en urbes con la Ciudad Condal". Ya, pero ese problemón viene de lejos y a nadie le dio por asaltar turistas. ¿O es que ya no nos acordamos de las keli finder de Trujillo? "¿Tenemos un problema real de turismofobia? Antes, cuando veíamos en el barrio a un grupo de jóvenes esperando ante el portal de una casa a que llegase el encargado con las llaves del piso turístico, sentíamos simpatía y hasta ternura (pobres chicos, pensábamos, mira que venir a buscar diversión a Barcelona); pero ahora sentimos repulsión: largaos, capullos , por culpa vuestra me van a subir el alquiler". Caramba, Ignacio, pues si a una persona de tu edad y cultura le da por ahí es que la cosa se está poniendo seria. Marisa Cruz hace un llamativo análisis del último CIS. "Un 9% de los electores de Podemos no volverá a votarles". "Según los datos, un 8,8% de quienes aseguran haber votado en las elecciones del 26-J a la coalición Unidos Podemos afirma ahora 'con toda seguridad' que no votaría 'nunca' a la marca morada liderada por Pablo Iglesias. Igualmente, hasta un 15,5% de los que hace un año apostaron por la papeleta conjunta recalca que jamás volvería a IU". Pocos me parecen. Arcadi Espada nos echa una de sus habituales broncas. "Parece realmente complicado que una persona española normal haya dado a dos preguntas de la encuesta estas repuestas: la primera que no le preocupa la situación política creada en Cataluña y la segunda que va a votar al partido de Pedro Sánchez (…) Una observación extendida es que el pueblo español lo aguanta todo. No, no es exacto. El pueblo español lo merece todo. Y se lo dan". Hala, al rincón de pensar.

El País dice que "Rajoy pide al PSOE el máximo consenso hasta el referéndum". ¿Qué referéndum? "Aboga por no hacer nada antes de la consulta ilegal". Ah, ¿que al final va a haber consulta? El editorial atiza ¿a Podemos? por "la debilidad argumental de la formación sobre la cuestión catalana", y le pide que "aclare sus ideas sobre qué piensa hacer ante el escenario que se abre en otoño. Si no lo hace habrá cometido una irresponsabilidad histórica". ¿Seguro que este mensaje va dirigido al partido de Iglesias? Porque al PSOE le viene que ni pintado. Otro Vidal-Folch, en este caso Xavier, tiene una brillante idea para encajar a Cataluña en España de una puñetera vez. "Nada impide al presidente del Gobierno lanzar en la próxima Diada del 11 de septiembre una proclama a los catalanes en su lengua propia (en catalán)". ¿Y no podría ser en gallego? Es que Rajoy no habla catalán ni en la intimidad.

ABC abre con las declaraciones del presidente. "Rajoy: 'es un disparate tratar a patadas al turismo'". Cien por cien de acuerdo, pero Barcelona no tiene la exclusiva. Existe un hotel en la maravillosa ciudad de Santander cuyo propietario recuerda a Norman Bates. Humilla, maltrata, grita, amedrenta y amenaza a sus huéspedes. Lo denuncian aquí -menos mal que aquí publican los comentarios, no como Expedia- los pobres turistas que han pasado por allí y lo suscribe quien esto firma, que lo ha sufrido en persona. Señor Revilla, ponga remedio que algún día va a tener un disgusto, hágame caso. Dice el editorial que "Rajoy condenó sin paliativos la agresiones" a turistas, solo faltaba. Pero "a las condenas deben seguir la consecuencias, que hasta ahora no se han visto, con forma de querella de la fiscalía contra los autores y sobre todo, sus inductores, parapetados en la dirección de la CUP, la nueva Batasuna en versión catalana que no tiene pudor en respaldar públicamente la violencia antiturista". Pues sí, porque hasta ahora se han ido de rositas. Parece que en la nueva República de Cataluña asaltar a punta de cuchillo un autobús de pasajeros no es delito.

La Razón dice que "Rajoy asegura a Don Felipe que el 1-O no se celebrará el referéndum". Uff, Don Felipe dormirá mucho más tranquilo. Pide el editorial al PSOE que "se avenga a un acuerdo que respete los principios de la soberanía nacional y la unidad de España, por la sencilla razón de que es lo que quiere la inmensa mayoría de los españoles". Ayer "examinó el problema creado por la Generalitat, que es uno de los que más preocupan a los ciudadanos". Marhuenda, ¿no te has leído el CIS? El tema catalán se la trae al fresco a la mayoría de los españoles. Este hombre ya lee las cosas al revés, necesita unas vacaciones.

La Vanguardia dice que "Rajoy se abre a un consenso sobre Catalunya tras el 1-O". Los muy cucos se guardan muy mucho de pone 'tras el referéndum' porque claro, 1 de octubre seguro que hay, lo hay todos los años. Pero "el Govern reitera que no prevé otro escenario que no sea celebrar el referéndum". Y vuelta a empezar. ¿Entiendes, Arcadi, por qué la peña está hasta la coronilla del tema catalán? Sé un poco más indulgente, hombre.