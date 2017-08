Rajoy descoloca a Ciudadanos con su nuevo amago de volver a presentarse

Tras su reunión con el Rey en Marivent, Mariano Rajoy volvió a mencionar que se siente "en forma" para ganar otras elecciones, tras indicar que su partido se prepara para ello. El presidente lo comentó al hilo de sus problemas de lumbalgia, que retrasaron el encuentro, pero la afirmación no ha pasado inadvertida en Ciudadanos, que apuesta por la limitación de mandatos y que incluyó este punto en el acuerdo con el PP.

En una entrevista en Es la Mañana de Federico, de esRadio, el secretario general del grupo parlamentario, Miguel Gutiérrez, ha recordado a Rajoy que se comprometió en su día a limitar los mandatos. "Una cosa son las ganas y otras deben ser las realidades, y sobre todo, otras deben ser lo que el sentido común nos dice. Yo entiendo que quizás el señor Rajoy, que no ha hecho otra cosa en su vida, tenga ganas de seguir, pero el interés de la democracia española está por encima de las ganas de Rajoy", ha señalado.

La intención de Ciudadanos es que se abra el debate en otoño y que España siga la estela de otros países. Pero los mensajes que en estas semanas está dejando Rajoy -el anterior fue lanzado en la rueda de prensa para hacer balance del curso político- apuntan en otra dirección.

Gutiérrez ha destacado cómo en el pacto de investidura se apuntó a dos legislaturas como límite. "No quiero pensar que el presidente de todos los españoles vuelve a desdecirse en algo que tiene que ver con la limpieza democrática", ha incidido, reiterando: "Una cosa es lo que uno desea y quiere y otra cosa lo que uno puede, lo que se compromete, lo que ha pactado y cerrado".

Gutiérrez tampoco descarta que se limiten las legislaturas de los parlamentarios. "No lo hemos contemplado, pero lo podemos estudiar. No me parece ninguna barbaridad que haya una limitación también en eso", ha señalado, preguntado sobre la posibilidad de limitar mandatos también a diputados y senadores. Eso sí, ha incidido en que este asunto debe contar con "consenso suficiente".

Sobre las limitaciones para el presidente, ha insistido en que no sería necesaria una reforma constitucional y que bastaría con incorporarla a la Ley de Gobierno.