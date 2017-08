'ABC' no se amedrenta y planta cara a las amenazas de Anna Gabriel

El Mundo dice que "Maduro adjudica a un imputado en Gürtel un negocio petrolero". Córcholis, pues sí que llegan lejos los tentáculos de Gürtel, allende los mares. Mientras, en casa, seguimos atizando al turismo. Hoy lo hace Antonio Lucas, que disfruta de "agosto en Madrid", en "algunas terrazas aún no invadidas", no vaya a contaminarse, y "del jardín de Raúl del Pozo, a la sombra del granado". Allí, al fresquito y a salvo de forasteros molestos, se ha enterado de que "a algunos colegas se los están quitando de encima sus caseros para hacer de los apartamentos que pagaban un galpón de airbnb". No es por poner en cuestión tus fuentes, Antonio, pero dudo mucho de que tus colegas vivan de alquiler en un apartamento de mierda en Malasaña. Para mí que la mayoría tienen casa con piscina, jardín y granados.

El País dice que "La ONU certifica las torturas y abusos del régimen chavista", como cualquier dictadura que se precie. Dice el editorial que "por fin" la ONU dice esta boca es mía. "Como era previsible, el discurso de la propaganda oficial que acusaba a la oposición de instigar la violencia ha caído por suelos". Que se prepare la ONU para el chorreo de insultos que le van a caer desde Podemos. "Con el control de las fuerzas militares y policiales en sus manos , y ante una sociedad que confirma desmoralizada que su sacrificio y entrega en tantas movilizaciones de poco han servido, el chavismo podría prolongar esta agonía al frente de un régimen que tiene cada vez menos de democrático". Ya estoy viendo a Iglesias y su escudero Garzón tuiteando que El País llama a un golpe militar en Venezuela.

ABC denuncia que "Radicales de la CUP prometen más violencia y amenaza a ABC". ¿Pero es que hay algo más radical que la propia CUP? Pues esos se salen del mapa. Cuenta el periódico que dirige Bieito Rubido que tras las informaciones publicadas sobre estos energúmenos, les han mandado una cartita en la que les avisan de que "su actitud ante portadas como las de ABC no será de pasividad o de resignación, sino que conllevarán una respuesta. 'No nos quedaremos con los brazos cruzados'". Firma la amenaza Endavant, cuya jefa es Anna Gabriel. Yo me iría haciendo con unos cuantos guardaespaldas. Pero los bravos muchachos de ABC no se amedrentan. "Estas amenazas reafirman a este diario en su compromiso de informar de forma libre sobre lo que ocurre en Cataluña. Entre contar la verdad o ceder ante este intento de coacción que nos dirige la organización anarco-separatista catalana, ABC siempre se quedará con la primera opción". ¡Gistau!, sal de tu valle edénico, Camacho, ¿dónde andas?, Tertsch, Albiac, a las trincheras, el periódico os necesita y sólo veo de guardia a Carrascal, ya en la reserva. Ah, que también está Sostres, ya me quedo más tranquila.

La Razón, como todos. "La ONU acusa a Maduro de malos tratos y torturas generalizadas". Del "veranito" que nos están dando los vándalos cuperos habla Julián Cabrera. "El problema empieza a salirse de madre y hasta se cuela en el despacho de trabajo del Rey y el presidente". Esto se arregla, dice "con la ley en la mano" y aplicando "alguna receta que ya sirvió para Jarrai como fue la de obligar a los padres a pagar los destrozos de los nenes. Eso para empezar y cuanto sea necesario continuar", no vaya a ser que "unos pocos cerebros rapados nos den el veranito". ¿Cerebros? ¿Tu crees que hay algún rastro de cerebro en estos tarados, Julián?

La Vanguardia cuenta "el plan de Rajoy tras el 1-O: más financiación y más inversión para Catalunya". Esto me suena. El conde de Godó apremia. Rajoy "acaso logre" frenar al independentismo "si escucha sus demanda y, hasta donde razonablemente pueda, las satisface". ¿Y cuánto considera el independentismo que es razonable?