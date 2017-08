Isabel Bonig, sobre el plurilingüismo: "La situación de inseguridad es total y absoluta"

La presidenta del PP de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, ha declarado en una entrevista concedida a Es la mañana de Federico de esRadio que su región vive una situación educativa "de inseguridad e incertidumbre total y absoluta".

La también portavoz popular en Las Cortes Valencianas se reunirá este viernes con el presidente regional, el socialista Ximo Puig, para abordar dos asuntos: el de la financiación autonómica y el de la cancelación o suspensión del decreto del plurilingüismo, ya anulado en los tribunales.

Bonig ha lamentado que el curso empieza el 7 de septiembre "y las familias no saben muy bien qué normativa se va a aplicar". "El presidente Puig, el PSOE y Compromís han acusado al PP de judicializar el tema de la educación. Realmente, lo que hay son once recursos, y sólo dos del PP y la Diputación de Alicante; el resto de plataformas y asociaciones de padres en defensa de algo tan fundamental como el derecho a decidir el tipo de educación que quieren para sus hijos", ha añadido.

La líder de los populares valencianos pide dos cosas: uno, respetar el pronunciamiento judicial y dos, dar seguridad jurídica: "En la Comunidad Valenciana se está produciendo algo muy parecido a lo que ocurre en Cataluña: dicen que van a acatar las sentencias, pero luego, de facto, no las acatan. (…) Y, a fecha de hoy, ni la inspección educativa sabe qué es lo que hay que hacer, ni los centros de primaria y secundaria saben qué proyecto van a aplicar, ni los padres saben qué libros van a comprar… La situación de inseguridad e incertidumbre es total y absoluta".

La presidenta del PP valenciano ha dicho que en su región, "precisamente porque sabemos lo que ha pasado en Cataluña, estamos alertando de que hay que pararles –a los nacionalistas- desde un principio". Sobre el modelo de financiación autonómico, ha señalado que se está discutiendo en el Consejo de Política Fiscal: "Ocurre que me parece de vergüenza que el Gobierno catalán no esté ahí. Cataluña y Comunidad Valenciana están mal financiadas, pero eso no significa que no debas discutirlo donde se deba".

Además, ha secundado a Rajoy pidiendo que los ciudadanos no separatistas se movilicen en Cataluña: "Precisamente, por no movilizar y no salir a la calle a defender el modelo constitucional, los nacionalistas han ido ganando terreno".

Finalmente, Bonig se ha referido a la turismofobia: "Casi el 14% de nuestro PIB autonómico viene del turismo y da trabajo a 250.000 personas. No sabemos nada de lo que piensa Compromís y Podemos, que están muy callados. El PSPV ha sido tibio. Nosotros hemos registrado en el Parlamento valenciano una iniciativa parlamentaria: declaración apoyo al sector turístico".