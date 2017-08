"Errática" y "extravagante". Son los dos adjetivos con los que la Fiscalía Anticorrupción ha calificado la última tentativa de Ignacio González para salir de la cárcel. El Ministerio Público considera que el auto de Manuel García Castellón -el nuevo juez instructor de la Operación Lezo que compartió criterio con Eloy Velasco- está plenamente motivado. El expresidente de la Comunidad de Madrid alegó "incongruencia omisiva" del magistrado, que no contestó a su petición de sustituir la prisión por un arresto domiciliario.

Carlos Yáñez, fiscal Anticorrupción encargado del caso, no ve incongruencia. Todo lo contrario, entiende que el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional ha dado "respuesta clara" a las peticiones de libertad del expresidente madrileño: "Una vez que el juez motiva su decisión de mantener la medida de prisión, no tiene que dar respuesta a otras peticiones alternativas, pues la motivación o justificación legal de la medida más grave conlleva necesariamente un juicio negativo sobre la posible adopción de las medidas de menor intensidad. En definitiva, el auto recurrido ha dado respuesta a la petición principal de la parte".

Según el Ministerio Público, es "cuando menos llamativo" que González plantee la intervención de sus comunicaciones, una "petición tan inútil como ilegal". Sobre el arresto domiciliario, Yáñez explica que se adopta por "razón de enfermedad" o en caso de que la prisión suponga "grave peligro para la salud" y el recurrente se encuentra "en perfectas condiciones de salud".

Hace una reflexión perfectamente comprensible: "Como a cualquier justiciable, el ingreso en prisión puede ocasionar pesadumbre o deterioro personal. Eso es una cosa y otra muy distinta es lo que señala el recurso al expresar que la prisión incondicional lesiona los derechos a la salud y a la integridad moral". El fiscal expone que a González, "como a cualquier recluso, no le gusta estar en prisión" y esta circunstancia le causa "un estado anímico de cierta depresión", pero no ve razones suficientes para su excarcelación: "Al menos no se ha aportado ni un solo documento que acredite que Ignacio González padezca enfermedad alguna".

En cuanto al contenido de la investigación, la Fiscalía Anticorrupción señala que el expresidente "proyectó inversiones millonarias en distintas sociedades presuntamente destinadas a blanquear dinero negro", lo que supone un "indicio claro de que el investigado maneja una cantidad ingente de fondos de origen delictivo". De las actuaciones resultan "indicios objetivos de que el señor González y su entorno disponen de capacidad económica y operativa en España y en el extranjero, lo que puede sin duda facilitar la huida del mismo a una jurisdicción internacional".