Marhuenda le da a la CUP donde más le duele

El Mundo trae una portada abultadita de noticias. "El Gobierno arremete contra los huelguistas y tomará el control de El Prat". "El ministro De La Serna reúne hoy un comité de crisis". ¡Hombre!, por fin aparece un ministro, ya era hora. Llevamos quince días de huelgas desbordadas, ataques a turistas y aquí todo Dios de vacaciones. "Primer pacto Page-Podemos: sobresueldos a altos cargos". "Estalla una crisis entre la CUP y el PdeCAT a 50 días del referéndum" por el cartelito barriendo a Artur Mas. Quien con niños se acuesta meao se levanta, que dice el refranero español. Rosell hace un tímido intento de convencer a Puigdemont para que rompa con los cuperos, "un movimiento que les desprecia y considera" que los pijitos de Convergencia "son la misma basura que el resto (…) Estos fanáticos excluyentes quieren barrerlos a todos". Pues no sé en qué se basa Rosell para considerar que Puigdemont no es también un fanático excluyente.

El País dice que "Podemos presiona al PSOE para formar un Gobierno cuanto antes". "Echenique propone que el ejecutivo conjunto en Castilla-La Mancha marque el rumbo y pide a Sánchez que presente una moción de censura". A este pájaro se le nota a la legua que tiene unas ganas locas de ser ministro. La foto se la dedica a las chicas de la CUP del flequillo etarra (bocao de burro, que diría Dani Rovira). "La CUP promete barrer de Cataluña lo español… y a Artur Mas". Pero si a ese ya lo han barrido. Como dice el editorial, "la posición de la CUP no debería extrañar a nadie. Nunca ha ocultado sus señas de identidad. Es más, cuando ha podido las ha exhibido de forma descarada, desafiante e incluso bronca". Sobre todo bronca, les pone la violencia. "Quizá haya llegado el momento en los compañeros de viaje de la CUP en el procés se pregunten de una vez: ¿quién manda aquí?". ¿En Cataluña? Pues nadie y todos a la vez, si eso es un desbarajuste absoluto, el salvaje Oeste pero sin pistolas. Aún.

ABC demuestra en su portada que al menos en el resto de España tenemos un gobierno. El ministro De la Serna de cuerpo presente en una foto de ayer, no de archivo, en su despacho. ¿Qué tal esas largas vacaciones, ministro? "El Gobierno asume el control en El Prat". Pues ya era hora, que desde que Soraya ya no manda nada está todo manga por hombro. David Gistau le arrea un bofetón a Andrea Levy por la tontada esa de que el PP es revolucionario. Que de revolucionarios andamos sobrados, niña. "La única virtud posible que puede tener el PP es ofrecerse como un refugio de estabilidad (...) Una casilla del seguro del parchís en el que puedan encontrar tranquilidad aquellas personas asustadas por la ventolera de los tiempos y convencidas, como Sostres, de que están a punto de tirarles la puerta abajo para meterlas en un camión y llevárselas a una campa, donde serán fusiladas. El PP es un antídoto para estos miedos", y si Levy quiere ir de revolucionaria por la vida "mejor harían en replantearse las siglas a las cuales servir". Que no está el horno para bollos, "está Sostres que pega un respingo cada vez que oye el ascensor". Qué va Gistau, al menos ayer estaba en el valle del Boi quejándose de que los turistas le dejaban sin naranjas. Y no creo que allí haya ascensor. Tu en un valle edénico, Sostres en otro valle edénico joya del románico, anda que no vivís bien los de ABC.

La Razón dice que "El Prat se prepara para vivir el caos desde mañana". ¿Pero no habíamos mandado a la Guardia Civil a poner orden? Eso sí, nos cuenta Marhuenda que el ministro de Turismo, Álvaro Nadal, "ha pedido a la Abogacía del Estado que actúe" contra los turistófobos. ¡Don Álvaro Nadal! ¿Este también ha vuelto de sus vacaciones o sigue desaparecido mientras atacan con cuchillos a los buses turísticos? Y mientras todos los periódicos comparan el cartel de la CUP con el de Lenin, que es lo que quieren estos vándalos, La Razón da la campanada comparándolo con un cartel franquista. Bueno ahí, Marhuenda, bueno ahí, donde más les duele.

La Vanguardia dice que "el Gobierno eleva a cuestión de orden público la crisis de El Prat". ¿Sólo lo de El Prat? Pues se han quedado cortos, todo lo que ocurre en Cataluña es una cuestión de orden público. Lleva una foto de Barcelona atestada de turistas. "El primer gran touroperador considera saturado el mercado turístico español". Que ya no cabe un alfiler. Pues en Madrid se está la mar de a gusto, sin atascos, se puede aparcar y encima hace fresquito. Ventajas de no tener mar.