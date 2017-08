A siete semanas del 1 de octubre, fecha prevista para la celebración del referéndum en Cataluña, la Generalidad ya dispone de censo y de urnas y en breve activará una web donde los funcionarios podrán inscribirse como "voluntarios" en las tareas de organización y recuento de votos. Así lo ha desvelado la diputada de la CUP Mireia Vehí.

El secretismo de la Generalidad es absoluto y los diputados de la candidatura separatista y antisistema guardan una discreción casi total. El primero en advertir que el Govern dispone de censo fue el diputado Benet Salellas, quien el pasado día 4 manifestó: "Nos han dicho que tienen un censo y también nos han dicho de dónde sale, lo que pasa es que no lo haré público. Es dramático, pero es así".

La misma excusa ha puesto Vehí para no ofrecer más detalles sobre los preparativos de la Generalidad. "Hay informaciones que no podemos hacer públicas para no dar pistas al Estado", ha declarado a la emisora del conde de Godó Rac1. Vehí, como hiciera Salellas, se ha mostrado confiada en la sinceridad de sus interlocutores en el ejecutivo catalán. "Nos han hecho llegar que hay censo y que hay urnas y nos lo creemos", ha dicho.

No obstante, ha reconocido que todavía hay cuestiones claves como los lugares de votación o la "imparcialidad" en el recuento, que no se han dilucidado. Según esta diputada, es necesario que el recuento se lleve a cabo por funcionarios, así que se abrirá una web para que puedan apuntarse como "voluntarios".

El ejecutivo que lideran Carles Puigdemont y Oriol Junqueras pende del hilo del referéndum. Su organización y convocatoria es el único argumento de la CUP para sostener a un Govern en el que figura el PDeCAT. Los ataques contra el turismo y el cartel en el que aparecen Artur Mas y Jordi Pujol como sujetos a barrer de los "países catalanes" han tensado las relaciones en el bloque separatista. Los convergentes han censurado con aspereza el polémico cartel, en el que también constan el Rey, Rajoy, Aznar, Florentino Pérez y hasta la fallecida Rita Barberà como elementos a eliminar. "Dais pena", afirmó el segundo coordinador del partido convergente, David Bonvehí.

El Gobierno catalán, en manos de la CUP

En ese contexto, los dirigentes de la CUP se jactan de que con sus diez votos sostienen al gobierno regional por la única razón de que está dispuesto a celebrar el referéndum aún a costa de multas e inhabilitaciones. De hecho, Vehí ha recordado este sábado que su primera aportación en la legislatura autonómica fue cargarse a Artur Mas. Los dirigentes de la CUP también aventuran que la proclamación de la independencia no será coser y cantar y menudean las proclamas sobre la necesidad de tomar las calles e infraestructuras básicas del Estado tras el 1-O.

En relación a las garantías del referéndum, la dirección del PSC ha ordenado a todos sus alcaldes que no faciliten locales de votación y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, cada vez muestra más reticencias respecto a la consulta por el secretismo de la Generalidad. Según la líder de los "comunes", los preparativos se están llevando en la "clandestinidad" y la comunicación entre el Ayuntamiento y la Generalidad es "escasa", razón por la que no parece probable que la administración municipal de Barcelona se vuelque con la consulta más allá de conceder facilidades.



Reunión del TC el 16 de agosto

Por otra parte, el Tribunal Constitucional se reunirá el próximo miércoles para analizar el recurso de súplica de la Generalidad sobre la suspensión cautelar de la reforma del reglamento parlamentario que permitiría la aprobación de la ley del referéndum por la vía de urgencia. La Mesa del Parlament no la ha incluido en el orden del día de la reunión que mantendrá el mismo día, 16 de agosto, inicio del "curso" político en Cataluña. Nadie duda de que el 15 de septiembre comenzará la campaña del referéndum puesto que el Govern ya se ha comprometido públicamente a desobedecer al Tribunal Constitucional.