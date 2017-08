Podemos mete prisa al PSOE: quiere una moción para echar al PP tras el verano

Continúa el debate sobre una hipotética moción de censura de PSOE y Podemos, alentada por el pacto para gobernar juntos en Castilla-La Mancha. El encargado de insistir en el mensaje de que ya cuadran los números ha sido el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, que ha asegurado en una entrevista en Europa Press que hay que empezar a trabajar en una moción de censura "nada más empezar el curso parlamentario".

"Si por nosotros fuera, sería nada más empezar el curso parlamentario. La urgencia la vive la gente que lo pasa mal", ha asegurado en la entrevista, en la que también considera "urgente" sacar al PP del Gobierno antes de 2020, cuando están previstas las próximas elecciones generales. "2020, para la gente que lo está pasando mal, está muy lejos", ha señalado.

"No está en nuestra mano, pero por nosotros, cuanto antes", ha insistido el dirigente 'morado', antes de señalar que confía en que el PSOE asuma, aunque no sea de manera inmediata, esta hoja de ruta, porque, sino, "la gente no lo entendería".

La respuesta la ha dado este domingo el portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE y alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que ha insistido en que su formación no ve factible impulsar en estos momentos una moción de censura por un "problema aritmético". "Yo le preguntaría a Echenique si representa al PDeCAT, a ERC y al PNV", ha considerado en una entrevista en Europa Press.

"El problema de un acuerdo para desbancar a Rajoy no está entre el PSOE y Podemos, sino en el Parlamento de España, donde hay que contar con mucha más gente. En este momento, esa gente con la que hay que contar está apoyando al PP", ha señalado, haciendo referencia a la situación en la que se situaría, por ejemplo, el PNV en el caso de los Presupuestos, o Ciudadanos.

Además, ha señalado que el PSOE tampoco puede contar con el voto a favor del PDeCAT y ERC "mientras tengan la independencia de España como cuestión central de sus objetivos políticos", porque suponen que estas fuerzas "no regalarán su apoyo" y podrían pedir, a cambio del 'sí' a la moción, "que se respalden sus peticiones independentistas". "Por tanto, eso el PSOE no lo puede respaldar", ha zanjado.

Eso sí, el portavoz de la dirección del PSOE ha garantizado que el Grupo Parlamentario Socialista no va a descartar "en ningún momento" la moción de censura contra Rajoy porque "las circunstancias de hoy pueden variar".