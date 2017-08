Arrimadas: "El 9-N lo permitió el Gobierno de España; ahora no cometerá el mismo error"

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha declarado en una entrevista concedida a El País que "el 9-N lo permitió el Gobierno de España" y que el Ejecutivo, ahora, no va "a cometer el mismo error".

Arrimadas asegura que no habrá referéndum: "Los primeros que saben que no se hará son Puigdemont y Junqueras. Y caldean el ambiente con la CUP y sus actos vandálicos para convocar elecciones y tener a su gente movilizada. No tienen un plan B".

La líder de la oposición en el Parlamento regional dice que la convocatoria del referéndum depende "de mucha gente, de funcionarios, de hacer un censo con datos protegidos por la ley". "Es una barbaridad –añade- que digan a los funcionarios que desobedezcan. Veremos de qué son capaces. Hasta ahora, muchos discursitos, mucho golpecito en el pecho y, ante los jueces, echan la culpa a los funcionarios".

Arrimadas dice que la solución a este panorama es la convocatoria de elecciones: "En Ciudadanos llevamos diez años preparándonos para gobernar. Seremos claves tras el 1 de octubre. Es factible".

La líder de Cs en Cataluña asegura que el 9-N "lo permitió el Gobierno de España. Lo reconoció Mas y Francesc Homs: hubo un acuerdo tácito con el Gobierno. Y ahora no van a cometer el mismo error. Además, hay prohibiciones expresas del Constitucional".

Sobre si recurrirán a la fuerza, Arrimadas dice que "no hará falta. No se llegará a escenarios dramáticos. No nos pongamos en el escenario idílico para Puigdemont que sería el de la fuerza. La democracia les caerá encima con su propio peso de manera previa".