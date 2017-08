El PSOE se ha referido a la deriva dictatorial que se ha acelerado en las últimas semanas en Venezuela, en especial tras el autogolpe de la Constituyente que, entre otras cosas, ha suprimido la separación de poderes en el país y busca acallar definitivamente a la oposición.

En una entrevista a Europa Press, el portavoz de la Ejecutiva Federal del partido y alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha considerado que lo que está viviendo el país es "responsabilidad colectiva de los venezolanos", no solo del presidente Nicolás Maduro, porque, en su opinión, "una sociedad no llega a esta situación sólo por un Gobierno sino por múltiples razones".

Según Puente, la "huida hacia adelante" de Maduro "no lleva a ninguna parte", así como sus "maneras totalitarias". Eso sí, ha insistido en que "el problema es mucho más complejo". En su opinión, la solución a la crisis institucional, política y económica por la que atraviesa el país latinoamericano debe pasar por el "diálogo" y el "entendimiento". Y en este punto ha aludido al papel de Zapatero como mediador, que "merece respaldo y confianza": "Hay que intentar que las dos partes se encuentren y que haya un proceso de entendimiento que lleve a la pacificación y la normalización del país".

"Nunca iré a reprochar a alguien que medie entre dos partes que están discutiendo al nivel que se está haciendo en Venezuela", ha afirmado.

No "interesa" a los españoles

Sus declaraciones más polémicas, no obstante, llegan cuando es preguntado por la posición de Podemos. Puente admite que no entiende la postura de "determinados líderes" de la formación morada que "han tenido una etapa de vinculación" con el chavismo y que "no se desprenden de ella". Pero a continuación, critica el, a su juicio, "sobredimensionamiento" que se le da en España, "portada tras portada", a la crisis en Venezuela; algo que tiene más que ver, apunta, "con que Podemos es un partido vinculado al régimen de Maduro que con que Venezuela sea un problema que interesa a los españoles".