Este martes, Óscar Puente, portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, sorprendió con unas declaraciones afirmando que la crisis en Venezuela está "sobredimensionada" en España y habló de que el tema ocupa "portada tras portada".

Un día después, dos venezolanos críticos con el régimen de Maduro le han contestado en Es la Tarde de Dieter relatándole cuál es la realidad del país y la gravedad de la crisis política y económica que está condenando a la miseria a millones de venezolanos.

El primero de ellos ha sido Tomás Páez, catedrático y sociólogo venezolano. Páez se ha preguntado cómo puede el PSOE "mantener un vocero como ese" y ha recordado que lo que pasa en Venezuela sí importa en España, aunque sólo sea por los miles de españoles que siguen en el país y los "300.000 venezolanos que viven en España".

Páez ha recordado datos como que el país ha perdido el 40% del parque empresarial y la caída en un tercio de su economía: "Estamos hablando de una devastación que no han sufrido países salidos de guerras". También ha recordado el éxodo que están protagonizando sus compatriotas por el "desespero" de no tener medicinas o alimentos.

En la misma línea, Yedzenia Gaínza, en el exilio pero con su familia aún sufriendo en su país, ha sugerido a Puente que se "venga una semana, dejando en España la tarjeta de crédito, los euros". "Que este señor" hable de "la responsabilidad de los venezolanos" -Puente habló de "responsabilidad colectiva"- "es vomitivo". Y puso algunos ejemplos de la vida diaria en el país: hasta los hoteles de cinco estrellas restringen el papel higiénico. Y su cuñada, médico en un hospital público, perdió su empleo por no ir a votar en la elección de la Constituyente.

Gaínza ha dicho que le cuesta "muchísimo oír" hablar de responsabilidades más allá de Maduro, "atribuyéndoselo a mi madre, que no puede tener una vejez tranquila" y que ahora se siente "afortunada" si no tiene que madrugar para hacer colas para conseguir comida. "Una de las amigas de mi madre me contaba que cuando tiene que poner el biberón" a sus nietos sólo introduce leche en polvo "hasta que se pone el agua blanca", porque no tiene dónde conseguir más. Muchos vecinos, mientras, están sacrificando a sus mascotas porque ya no hay sobras con que alimentarles.

Las explicaciones del PSOE

Entre tanto, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha salido en defensa de Puente tratando de interpretar, un día después, sus palabras. Según Lastra, la posición del PSOE sobre Venezuelano ha cambiado: no reconoce la Asamblea Nacional Constituyente y está del lado "siempre" del pueblo venezolano.

Tras enfatizar que "nadie le está restando importancia" a lo que sucede en Venezuela, Lastraha explicado que lo que quería trasladar Óscar Puente es que los socialistas no van a utilizar nunca "el sufrimiento del pueblo venezolano para hacer política". Y es que, según su interpretación, "en algunos momentos críticos de algún partido se utiliza Venezuelacomo arma arrojadiza contra otros", señalando al PP.