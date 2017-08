Usabiaga aclamado por el entorno proetarra, ¿hará algo la Fiscalía?

Conviene recordar que ETA, lo que queda de la banda terrorista, sigue presente en la calle. Solo en lo que llevamos de verano hemos presenciado casi una veintena de homenajes a pistoleros, exconvictos y personas que ordenaron asesinar a otras por el mero hecho de no comulgar con sus ideas. El último caso se ha producido este jueves en Cantabria. Rafael Díez Usabiaga, que intentó reconstruir la cúpula de Batasuna ETA junto con Arnaldo Otegi, ha disfrutado un recibimiento por todo lo alto a la salida de la cárcel de El Dueso de Santoña. Un acto que estaba prohibido, como muchos otros, y que, como casi siempre, parece que no tendrá consecuencias.

Usabiaga ha cumplido seis años de prisión. 150 personas, que se habían acercado a la cárcel en dos autobuses fletados por la organización, lo han jaleado como si fuera un héroe. Entre los asistentes, la mayoría de los condenados por el Bateragune, miembros de Batasuna ETA y acreditados colaboradores de la banda terrorista. Los promotores se excusarán en que habían desconvocado el homenaje porque la Delegación del Gobierno en Cantabria lo había prohibido por una cuestión de plazos. Dirán que el juez Fernando Andreu de la Audiencia Nacional no apreció delito en el acto.

Pero Díez Usabiaga ha reaparecido este jueves en Muskiz (Vizcaya) y en Lasarte (Guipúzcoa) para fortalecerse como líder del nacionalismo vasco. La respuesta a estas celebraciones quedará en manos de la Fiscalía que, en base a los informes de la Guardia Civil, tendrá otra oportunidad de evitar lo que las víctimas consideran un enaltecimiento del terrorismo.

"No sabemos qué les deben a los terroristas"

Miguel Folguera, presidente de la Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, ha denunciado la impunidad del entorno proetarra en este tipo de manifestaciones. En los micrófonos de Es Noticia, ha dicho que se sienten "tristes y traicionados por el Estado de Derecho".

"Usabiaga sabemos quién es. Sabemos quiénes son los que le han recibido. Nos duele que Sortu y Bildu sigan sin ilegalizarse", ha comentado Folgera a preguntas de Noelia Bautista. "Nos pegamos todos los veranos denunciando estos actos. Son muy pocos los medios de comunicación que lo denunciáis y nunca hay consecuencias". Las víctimas se quejan de que, mientras a ellos les piden licencias y pagar seguros para cada acto y manifestación, "los terroristas no tienen que cumplir ni siquiera las normas administrativas".

En relación a los actos de homenaje a Usabiaga, Folguera ha reconocido que, pese a su denuncia, "van a llegar a término. Vamos a ver todas las fotografías para denunciarlo pero la Fiscalía no nos apoya y los jueces se ponen de perfil": "No sabemos qué les deben a este tipo de bandas".

"La Fiscalía debería actuar"

También ha atendido a los informativos de esRadio Celso Rodríguez Padrón, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura. Sobre si este tipo de manifestaciones a favor de la banda terrorista tienen cabida en nuestro Estado de Derecho, ha sostenido que no debe "contradecir a la audiencia nacional que ayer mismo dijo que no apreciaba indicios delictivos en, por ejemplo, el recibimiento de Rafael Diez Usabiaga". A renglón seguido, ha añadido que comprende que gran parte de la sociedad se muestre extraña o "no entienda por qué en estas ocasiones ETA se vea homenajeada".

"Es difícil explicar por qué entre los derechos fundamentales como la libertad de expresión y figuras relacionadas con el terrorismo la Justicia se decanta por lo primero. Comprendemos que la sociedad a veces concluya que la Justicia se pone de perfil aunque me gustaría contradecirlo", apunta la APM.

Sobre el deber de la Fiscalía, Rodríguez Padrón ha dicho desconocer "las acciones que puede estar madurando la FGE o la Fiscalía de la Audiencia Nacional sobre estos actos de felicitación. Si después de analizar los informes de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado aprecia indicios suficientes de actos de exaltación, enaltecimiento o celebración de lo que fueron actos terroristas debería actuar porque así lo contempla nuestro marco legal. No podemos hacer oídos sordos".