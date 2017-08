La gestión de la investigación tras los atentados en Cataluña está provocando malestar en la Policía, según han revelado en Es la Tarde de Dieter, de esRadio, dos portavoces de sindicatos policiales.

El portavoz del Sindicato Independiente de Policía, Alfredo Perdiguero, ha destacado las "muchas lagunas" que existen en la coordinación e intercambio de información entre la Policía Nacional y ha puesto de ejemplo las últimas informaciones difundidas por el centro de coordinación de los Mossos con la Policía sobre que el autor del atentado en Barcelona sería uno de los terroristas abatidos en Cambrils. "Se supone que sería el hermano menor" de Driss Oukabir, ha dicho en alusión a uno de los sospechosos, Moussa Oukabir, "pero como no confirman nada…"

También ha destacado que apenas se tienen datos de lo ocurrido en un control a la salida de Barcelona este jueves, con un conductor a la fuga y un apuñalado encontrado en el vehículo. "¿Por qué nadie habla de este señor?", se ha preguntado. El mayor de los Mossos afirmó esta mañana, tras la confusión de la pasada tarde, que en principio no tendría relación con los atentados, aunque horas antes se había especulado con que podría tratarse de uno de los terroristas.

Perdiguero ha hablado de la "autosuficiencia" con que han actuado los Mossos y ha aludido a la instrucción sobre bolardos para proteger a la población en las navidades pasadas, cursada a todos los municipios desde Interior, y que no fue aplicada en Cataluña: "La hemeroteca está ahí para demostrarlo", ha dicho el policía en alusión a las declaraciones que se hicieron en su día para justificarse. "No han hecho bien su trabajo", ha enfatizado.

"Un acto vergonzoso"

El inspector y portavoz de la UFP, Serafín Giraldo, ha aludido por su parte a los hechos en torno a la explosión en Alcanar: un suceso del que, según ha contado, se debería haber informado al resto de las fuerzas de seguridad por su dimensión.

También se ha mostrado molesto por las palabras de Carles Puigdemont esta mañana, con elogios a los Mossos y sin citar a Guardia Civil y Policía. En opinión de Giraldo, que se alabe sólo a los mossos "es un acto vergonzoso en un momento como este". Y ha lamentado que se meta "la política en un hecho de este tipo".

Por su parte, el Sindicato Unificado de Policía ha emitido un comunicado de condena de los atentados dejando constancia de que la colaboración entre los distintos cuerpos de seguridad es, a día de hoy, "manifiestamente mejorable".

Además, el SUP ha recordado también a las "autoridades políticas" que "la austeridad y la seguridad no son compatibles", y que esta sociedad, "no puede permitirse una policía sin medios materiales o sin recursos humanos suficientes, para combatir el fenómeno terrorista y el resto de modalidades delictivas".