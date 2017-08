Denuncian la ineficacia de los servicios de apoyo a las víctimas

La Asociación Nacional de Víctimas de Delitos Violentos (ANVDV) ve "insuficientes" los servicios de apoyo a los afectados por los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona) habilitados por la Generalidad de Cataluña y por el Gobierno central.

En un comunicado, firmado por su presidente José Miguel Ayllón, la ANVDV exige una respuesta inmediata y un apoyo "verdadero, inmediato, eficaz y comprobable" a las víctimas de los actos terroristas en Cataluña.

Esta entidad ha intentado contactar con los teléfonos habilitados por la Generalidad de Cataluña para atender a los afectados por los ataques, pero el servicio está colapsado y el contestador automático solo está en español y en catalán, lo que, a su juicio, supone "un impedimento y una desatención para los extranjeros".

Por su parte, según la ANVDV, la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior no ha habilitado un sitio web para los familiares de las víctimas de estos atentados, ni ha facilitado ningún número de teléfono específico, ni ha ofrecido ninguna información sobre qué hacer o a qué servicio acudir.

Ante la cantidad de víctimas extranjeras, los familiares sólo pueden ponerse en contacto con estos servicios por teléfono y necesitan hacerlo las veinticuatro horas del día y en distintos idiomas, precisa la asociación.

"Lamentablemente no estamos dando la talla. No se está cumpliendo la directiva europea de apoyo a las víctimas del terrorismo, puesto que no se ofrecen unos servicios mínimos de información, ni adecuados, ni comprensibles, en el idioma de las víctimas", subraya este colectivo.