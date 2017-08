Dice Puigverd que "más allá de los formales lamentos y de las declaraciones de condolencia, constato cierta frialdad española ante los ataques terroristas en Catalunya". Echa de menos "gestos emotivos en los balcones y plazas de España" ni tampoco le satisface "la solidaridad" en las redes sociales. "La agria batalla política no ha pasado en vano", deduce.

Dice que ha sido "estúpido el recurso a la demonización de España" durante años y años. Suponemos que se refiere al famoso España nos roba, Catalonia is not Spain, los españoles dan pena, los extremeños y los andaluces se dedican a vaguear por los bares mientras los catalanes nos deslomamos para mantenerlos, etc, etc, etc. "Pero", siempre hay un pero, "tampoco han pasado en vano las críticas constantes que la política catalana ha recibido por parte de la España mediática y política", haciendo hincapié en que no quiere "contribuir al victimismo".

Acusa a los "diarios capitalinos" de adoctrinar a los "españoles de buena fe". Eso sí, sin ninguna referencia al escandaloso adoctrinamiento de los medios catalanes. Incluso llega a decir que "ya antes de optar mayoritariamente por el independentismo, el pacífico catalanismo se convertía en un problema más insoportable para los españoles que la violencia etarra". Sin comentarios, no los merece.

"Os pido, compañeros de Madrid, que no señaléis tan sólo la aportación catalana a la gran desavenencia. No, sin antes miraros al espejo" y "denunciar la persistente catalanofobia".

Y concluye con esta miserable acusación: "¡No pudisteis reprimiros ni cuando la sangre de los muertos de la Rambla era tibia! ¡Corristeis a escribir deprimentes editoriales en los que se mezclaba la atrocidad de los yihadistas con el proceso independentista! Instrumentalizasteis la tragedia para conseguir rendimiento político".

¿Habrá escuchado Puigverd a su presidente diciendo desde el minuto cero, en una rueda de prensa exclusivamente en catalán con el mundo entero pegado al televisor, cuando la sangre de los muertos era tibia, que esto no incide en su dichoso proceso? ¿Escuchó ayer a su consejero de Interior distinguiendo entre muertos españoles y muertos catalanes? ¿A la ANC abroncando a EEUU por poner banderas españolas en muestra de solidaridad? ¿A la CUP acusando al Rey de financiar a los islamistas? ¿Se habrá mirado el señor Puigverd en el espejo antes de escribir estas barbaridades?