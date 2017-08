Bronca entre un bosnio y un independentista en Twitter

Cuando el tuitero @realsplusk publicó un mensaje mostrando el puente de Mostar (Bosnia) iluminado con los colores de la bandera española como muestra de solidaridad tras el atentado islamista en Barcelona y Cambrils, muy posiblemente ignoraba la tremenda repercusión que iba a tener su publicación, y no precisamente por el contenido de la foto, sino por la discusión que ha mantenido con un independentista catalán.

Old Bridge in Mostar, Bosnia, stands with Spain. pic.twitter.com/plSTmGrWUt